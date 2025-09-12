Alors que le camp d’entraînement des Knicks doit démarrer dans moins de deux semaines, la franchise de New York continue de compléter son effectif : Landry Shamet est de retour pour une saison supplémentaire.

Agent libre durant l’été, Shamet va donc rester dans la Grosse Pomme, comme indiqué par Shams Charania d’ESPN. Son salaire n’a pas été dévoilé mais on imagine que c’est au minimum.

Free agent guard Landry Shamet has agreed to a one-year deal to return to the New York Knicks, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Shamet stays with the Knicks for his 8th NBA season. pic.twitter.com/oFtvDcLIA4

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2025

Quasiment pas utilisé au début des Playoffs 2025, Shamet est temporairement devenu le chouchou des fans des Knicks, lui qui a apporté une belle contribution face aux Pacers quand Tom Thibodeau avait (enfin) choisi d’ouvrir son banc. Shamet est réputé pour sa capacité à envoyer de la bombinette du parking (38,5% de réussite à 3-points en carrière), mais a aussi montré contre Indiana qu’il pouvait défendre dur. Et ça on ne l’avait pas forcément vu venir.

De quoi lui ouvrir la porte à un retour aux Knicks, où il va compléter la rotation new-yorkaise en compagnie notamment de Jordan Clarkson et notre Guerschon Yabusele national.

La reconversion en tant que photographe attendra…

Landry Shamet was taking different kinds of shots this offseason 📸

At the US Open final, Shamet worked as a credentialed photographer.

The 7-year NBA vet started his love of photography 4 years ago.

And this was his 2nd straight year as an unpaid photographer position with… pic.twitter.com/molgSXx7fG

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 10, 2025