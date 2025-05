Jalen Brunson rend hommage à Landry Shamet et Delon Wright

C’est l’une des surprises de la série Knicks – Pacers : l’intégration de Landry Shamet et Delon Wright dans la rotation de New York. Les deux joueurs – habitués au banc – apportent une contribution inattendue, contribution très appréciée par la superstar Jalen Brunson.

Les stats offensives de Landry Shamet et Delon Wright paraissent presque anecdotiques (5 points en cumulé cette nuit), mais leur impact est loin d’être une anecdote.

Les Knicks étaient une nouvelle fois dans le positif quand les deux joueurs étaient sur le terrain lors du Game 5 (+4 pour Shamet, +4 pour Wright), eux qui avaient déjà été importants dans la victoire du Game 3 à Indiana, notamment à travers leur contribution défensive.

Jalen Brunson a ainsi tenu à leur rendre hommage :

“Je connais Delon depuis qu’on a joué ensemble à Dallas. Je sais ce qu’il amène. Et j’ai vu la manière avec laquelle Landry a travaillé toute la saison, il s’était blessé en pré-saison, il est revenu, il était en dehors de la rotation, puis il est revenu dans la rotation et est très performant. Il faut leur donner du crédit pour leur éthique de travail, leur professionnalisme. J’ai beaucoup de respect pour eux.”

Landry Shamet, insane defense pic.twitter.com/W5sBlgPmsT

— KnicksNation (@KnicksNation) May 30, 2025

Complètement dépassée dans la quatrième manche, la défense des Knicks a montré de très belles ressources cette nuit. Des ressources symbolisées par le duo Shamet – Wright, qui ajoute de la profondeur à la rotation de Tom Thibodeau et donc de nouvelles solutions pour tenter de ralentir les Pacers.

Si Wright est réputé pour être un bon défenseur, ce n’est pas forcément le cas de Shamet, qui est avant tout un sniper à 3-points. Mais l’un comme l’autre apportent une énergie contagieuse aux Knicks. Tellement contagieuse que même les fans new-yorkais les plus célèbres ont tenu à les féliciter.

Shout out to LANDRY SHAMET ✊

— Ben Stiller (@BenStiller) May 30, 2025

“Landry Shamet” chants here at MSG pic.twitter.com/bw1GFNWvce

— Damian Burchardt (@D_Burchardt) May 30, 2025

Nouveaux chouchous du Garden, Landry Shamet et Delon Wright ont reçu une belle ovation des fans des Knicks cette nuit, et représentent l’une des raisons qui expliquent pourquoi New York est toujours en vie. La phrase est folle mais bien réelle.

Peuvent-ils désormais avoir un impact similaire samedi soir, lors du Game 6 à Indiana ?

Source texte : conférence de presse d’après-match