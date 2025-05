Knicks : Tom Thibodeau a (un peu) ouvert son banc, et ça a payé

Si les Knicks ont réussi à renverser les Pacers pour rester en vie cette nuit, c’est d’abord grâce à l’énorme quatrième quart-temps de Karl-Anthony Towns. Mais la deuxième raison derrière ce nouveau comeback de 20 points, c’est le coup de boost (inattendu) apporté par des joueurs du banc.

Après la défaite du Game 2 au Madison Square Garden, Tom Thibodeau était dans le collimateur des fans des Knicks. Certaines de ces décisions (Karl-Anthony Towns sur le banc dans le quatrième quart-temps) associées à son côté “borné” ont frustré la fanbase new-yorkaise. Et le manque de confiance de Thibs en son banc avait encore une fois été un thème principal.

Dans le Game 3 à Indiana cette nuit, on a eu un scénario presque diamétralement opposé.

D’abord, Thibodeau a décidé de changer son cinq majeur en intégrant Mitchell Robinson à la place de Josh Hart. Un événement quand on connaît l’amour de Thibs pour son cinq majeur. Ensuite, Karl-Anthony Towns a porté les Knicks pendant le quatrième quart-temps avec 20 points sur la période. Un sacré contraste avec le Game 2. Et enfin, New York a pu compter sur des soldats du banc qu’on ne pensait pas voir sur cette série : Delon Wright et Landry Shamet, qui ont contribué en plus de Miles McBride et Hart au sein de la second unit.

“Le banc a été incroyable. Ils nous ont apporté l’étincelle qu’il fallait.” – Mitchell Robinson après le match

Poussé par les problèmes de fautes de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et même Miles McBride, Tom Thibodeau a décidé de faire confiance à des joueurs comme Wright et Shamet, laissant Cameron Payne – horrible au Game 2 – sur le banc tout le match.

Knicks ran 15 different lineups tonight.

7 lineups had not seen the floor together this season before tonight, 8 if you include the unit that had recorded 1 possession.

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 26, 2025

Comme Thibs a l’habitude de peu utiliser son banc pendant la saison régulière et d’être fidèle à ses rotations habituelles, on a eu droit à des lineups tout simplement inédits dans le Game 3 à Indiana. Par exemple, on a vu un cinq : McBride – Shamet – Hart – Wright – Towns. Faut l’avouer, c’est un peu random. Le manque d’automatismes s’est vu au début et New York a logiquement galéré. Mais plus on a avancé dans le match, plus ces gars-là ont step-up pour permettre le comeback des Knicks.

Miles McBride a eu un coup de chaud à la fin du troisième quart-temps. L’énergie de Shamet a été précieuse en sortie de banc, tout comme celle de Delon Wright. Quant à Josh Hart, il a fait du Josh Hart en étant partout au rebond, et a joué l’intégralité du quatrième quart.

“Leurs quatre joueurs qui sont sortis du banc, ce sont des joueurs défensifs, ils entrent en jeu pour créer du chaos.” – Tyrese Haliburton, meneur des Pacers

L’ensemble des joueurs du banc ont terminé avec un +/- positif au Game 3. Pendant que Karl-Anthony Towns explosait en attaque, le quatuor du banc apportait sa contribution dans les tâches ingrates (rebonds, défense…), permettant notamment de ralentir le rythme de l’attaque des Pacers. Indiana a complètement déjoué dans le dernier quart pendant que New York s’appuyait sur des ressources insoupçonnées.

“Sham played great, Lon played great, Deuce. You’ve got to give credit to those guys. They injected energy into the game.”

Josh Hart talks about the boost the Knicks got from the bench tonight: pic.twitter.com/Sfgb9kxRZ4

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 26, 2025

Les Knicks ont remporté le dernier quart-temps 36-20, un score qui passe même à 43-22 si on prend en compte les deux dernières minutes du troisième quart. Le plus incroyable dans tout ça, c’est que Jalen Brunson était sur le banc pendant une grande partie du temps. Si le Clutch Player de l’Année a été fidèle à lui-même en toute fin de match, les Knicks ont donc réussi leur comeback sans trop compter sur JB. Tom Thibodeau l’a fait rentrer qu’à 1 minute et 37 secondes de l’ultime buzzer…

Tout ça pour dire que Thibs a changé ses habitudes dans le match le plus important de la saison pour les Knicks. Parfois à cause des circonstances, mais aussi par choix. Cela n’a pas toujours été beau, mais au final ça a payé.

Résultat : les Knicks sont toujours en vie !

The funny thing about this whole night is that it wasn’t the starting lineup change that won the Knicks this game (helps not being down, though), but the random lineups that were plus-5 and plus-7 featuring guys who had been sitting cold.

Thibs tried stuff and it worked.

— James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) May 26, 2025