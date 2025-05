Pacers – Knicks (100-106) : New York efface 20 points de retard et revient à 2-1 !

Cette série est sans doute la plus belle de ces Playoffs. Cette nuit, Pacers et Knicks l’ont encore prouvé en envoyant 48 minutes d’un basket passionné, déchainé, intense. L’amour de la balle orange, c’est de jouer à un tel niveau dans un tel moment. Et au final ? New York revient d’un retard de 20 points pour s’imposer à Indianapolis. Karl-Anthony Towns a été IMMENSE, ça fait 2-1 !

Matez donc les statistiques du match !

Quel match, quel match ! Une soirée dont on a d’abord pensé qu’elle ne s’éterniserait pas des masses à la rédaction a finalement livré ses plus belles émotions au bout de la rencontre. Oui, car il faut bien savoir que cette rencontre décisive entre des Pacers au bord du break décisif et des Knicks disputant leur survie n’a pris le tournant du grand spectacle en deuxième mi-temps.

La première ? Faisons court : Tom Thibodeau qui tente tout et n’importe quoi pour empêcher vainement les Pacers de déployer leur jeu rapide. La conséquence de cet échec ? Un écart autour de la vingtaine de points, très vite. Et alors que la mi-temps pointe le bout de son nez, on se dit que cette série est en train de tranquillement se refermer.

Maintenant, il faut aussi saisir ce qu’un 3-0 signifierait pour les Knicks : trois balles de matchs données aux Pacers, dont deux exclusivement réservées à Indy. Un péril bien trop grand à ce niveau d’exigence, et c’est ainsi que les Bockers vont totalement changer de visage en deuxième période.

5 joueurs qui touchent le ballon.

Aucun dribble posé.

Basketball ❤️ pic.twitter.com/aor3nXEe5n

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2025

Un jeu bien plus physique, du Karl-Anthony Towns absolument excellent (son meilleur niveau sur ces Playoffs, de loin) et voilà les Knicks revenus d’outre-tombe, entièrement dans un match qui peut changer entièrement le destin de la franchise cette saison. Jalen Brunson ? Pénalisé par les fautes, beaucoup sur le banc, mais toujours dans les bons coups lorsqu’il a foulé le parquet.

IL EST SUR UNE AUTRE PLANÈTE !!!! pic.twitter.com/mPo04dx17y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2025

Face à cette remontada des Citadins, les Pacers s’en remettent avec difficulté à un duo Tyrese Haliburton – Pascal Siakam qui tient le groupe avec des gros tirs et des actions défensives au meilleur niveau basket qu’il est possible de regarder. C’est un vrai régal, sauf quand Aaron Nesmith a la balle. Celui qui s’est illustré comme le héros absolu au Game 1 n’a pas trouvé son rythme en fin de partie, ses tirs manqués coûtent cher, le prix de la défaite, dans une certaine mesure.

Les dernières possessions ont été brillamment gérées par Thibodeau (c’est à noter) et ses joueurs, et voilà New York revenu à 2-1 dans cette magnifique série. Plus que jamais, on en veut 7 !