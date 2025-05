Evan Fournier incertain pour l’EuroBasket 2025 ?

Capitaine de l’Équipe de France et habitué des joutes estivales avec les Bleus, Evan Fournier pourrait bien faire l’impasse sur l’EuroBasket 2025. L’arrière de l’Olympiakos n’a pris aucune décision à l’heure actuelle, il attend de voir sa forme physique en fin de saison avant de trancher.

Vainqueur de la petite finale de l’EuroLeague hier face au Pana, Evan Fournier est entré dans la partie la plus intense de sa saison. Le chapitre de l’EuroLeague est donc tourné, après une demi-finale qui l’aura vu flamber.. en vain. Désormais, focus sur le championnat avec une finale face à l’ennemi intime, encore le Panathinaikos.

Interrogé par EuroHoops, Vavane est revenu sur cette fin de compétition en EuroLeague, avec notamment ses larmes après les demi-finales, avant de se projeter sur la suite. On l’a dit, le programme à venir c’est la finale du championnat grec mais aussi l’EuroBasket 2025 avec les Bleus.

Taulier du groupe, Fournier est assuré d’en être mais le joueur a ouvert la porte à une possible impasse de la compétition, la faute notamment à des soucis physiques.

“Oui, c’est vrai [il pourrait rater l’EuroBasket, ndlr]. Tout d’abord, pour être honnête, je n’y pense pas parce que la saison n’est pas terminée. Parfois, j’y pense, mais je n’ai jamais de réponse claire. La vérité, c’est que je suis ici mentalement. Physiquement, je me bats contre certaines choses. Si je me sens mieux, que je suis à 100 % et que je vais bien mentalement, je participerai à l’EuroBasket. Si je ne me sens pas bien, je n’irai pas.”