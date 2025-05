L’Olympiakos ne sera pas sacré champion d’EuroLeague et ne pourra se consoler qu’avec une éventuelle 3è place. Mais ça, Evan Fournier n’y est pas pour grand chose, lui qui a porté son équipe durant tout le match.

Scénario cruel pour Vavane qui a tout donné. L’arrière français a envoyé des gros shoots à la pelle et a pris ses responsabilités pour tenter d’éviter à son Olympiakos une défaite face à l’AS Monaco. Malheureusement, le collectif de la Principauté a été le plus fort et ce sont eux qui vont se présenter face au Fenerbahçe pour tenter de terminer sur la plus haute marche du podium.

Et pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé pour le dégarni de Charenton, qui a envoyé 31 points à 10/18 au tir dont 4/9 de loin et 7/9 aux lancers-francs, agrémentés de 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Evan Fournier a filé des sueurs froides aux Monégasques en n’abdiquant pas et en envoyant quelques shoots qui ont maintenu l’espoir pour les Grecs.

Malheureusement pour les Athéniens, Sacha Vezenkov est totalement passé au travers avec 7 petits points à 2/10 au tir dont 0/6 de loin. Un match sponsorisé par Bricorama qui a laissé l’arrière français bien seul au commandes du navire, et lors duquel il n’a pu empêcher la défaite.

Evan Fournier quitte ensuite le parquet d’Abu Dhabi en larmes, conscient qu’il ne glanera pas non plus ce trophée avec l’Olympiakos, qui a déjà fini derrière le Panathinaikos, son grand rival, en championnat grec. Mais que Vavane relève la tête car malgré la défaite, il a été héroïque.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat

He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025