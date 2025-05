Aujourd’hui avait lieu la première journée du 3X Festival, en d’autres termes la dinguerie de l’année pour les fans de 3×3 en France. Trois jours de basket 3×3, le plus haut niveau mondial représenté, et il y a même Jul pour nous tenir compagnie.

Ce souffle chaud que vous entendez au loin, ce n’est pas celui de 80 000 fans de Jul hurlant leur bonheur à moins de 400 mètres de mon clavier, mais bel et bien celui de l’amour que portait aujourd’hui le Parc Chanot pour le basket 3×3. Comme depuis deux ans, l’élite de la discipline se rassemble tout le week-end dans les cadre d’une étape des Women Series pour les filles et du World Tour pour les gars. On avait pris la température l’année dernière et on est donc de retour, un peu moins incognito car, depuis un an, on a eu le temps de se faire quelques amis.

Les copains ils étaient là cet après-midi, pour encourager les filles et faire quelques répétitions sur les terrains annexes, en attendant demain. Tristan Seguela (s/o La Provence), Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard étaient ainsi présent non loin du Vélodrome pour ressentir un peu la vibe mistralienne, alors que l’équipe de Bordeaux avait semble-t-il préféré s’acoquiner avec des Américains pour s’entrainer, en voilà une drôle d’idée.

Vincent Royet au micro, DJ Lass aux platines et un soleil de plomb malgré le vent, pléonasme ici, et donc les filles qui ont ouvert le bal aujourd’hui, connaissant au final des fortunes diverses. Les filles de l’Équipe de France ont raté la qualif pour un petit panier au goal average après une victoire et une défaite, et le quatuor composé de Laetitia Guapo, Eve Wembanyama, Marie Michelle Milapie et Mariama Daramy sera donc là demain pour… supporter les copines d’Orléans, sorte d’EDF bis, qui a pour sa part passé les poules avec un grand brio.

Cruel épilogue à Marseille… 😔

Les Bleues s’inclinent face à Gyor et s’arrêtent en phase de poules.

Premier rendez-vous d’une longue saison 🇫🇷

Merci Marseille pour le soutien 💙#3x3WSMarseille | @FIBA3x3 pic.twitter.com/b51BWKuTA3

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 23, 2025

Les quatre finalistes espagnoles des JO ? Ouste, bac à sable. L’Australie, récente championne d’Asie ? Ça dégage. Marie Mané, Sixtine Macquet, Yohana Ewodo et Maud Stervinou ont lâché deux masterclass et joueront les quarts demain, à 19h10 face à la Pologne.

Entrée fracassante pour les Bleues d’Orléans 🇫🇷

Victoire face à l’Espagne (14-11), vice-championne olympique ! 💥#3x3WSMarseille pic.twitter.com/RF5XXMOIEl

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 23, 2025

La phase finale qui aura donc lieu demain, après l’entrée en lice des gars, qui joueront pour leur part leurs phases finales dimanche. C’est pas bien compliqué il faut juste lire. Nous en tout cas on est très bien arrivé et on profite à pleins poumons du soleil de Provence, avant de se cloitrer en pleine nuit pour voir si les Pacers choquent à nouveau New York. Quelle nuit…