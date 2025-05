All-NBA First Team 2024-25 : Donovan Mitchell, SGA, Jayson Tatum, Giannis et Nikola Jokic !

Comme prévu, on a eu cette nuit l’annonce des All-NBA Teams pour la saison 2024-25 ! On commence avec la plus importante, la première. Sans surprise, tous les cadors sont là.

La All-NBA First Team est toujours celle qui présente le moins de surprise car le Top 3 au classement MVP est forcément dedans, ce qui nous donne donc un trio Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic – Giannis Antetokounmpo à intégrer d’office.

The 2024-25 Kia All-NBA First Team:

▪️ Giannis Antetokounmpo of @Bucks

▪️ Shai Gilgeous-Alexander of @okcthunder

▪️ Nikola Jokić of @nuggets

▪️ Donovan Mitchell of @cavs

▪️ Jayson Tatum of @celtics pic.twitter.com/oBjm0qKzO1

— NBA Communications (@NBAPR) May 23, 2025

Restait donc deux places à offrir et il n’a pas fallu chercher bien longtemps pour savoir qui seraient les heureux élus. Jayson Tatum a sorti une nouvelle saison majuscule à Boston, associant prestations de qualité à un bilan collectif très sérieux. Pas facile de sortir de l’ombre derrière les perfs de SGA et Jokic mais Tatum mérite amplement sa place. On espère désormais pour lui qu’il pourra retrouver toutes ses capacités après sa grave blessure en Playoffs.

Enfin, le dernier ticket était sans doute le plus disputé et le plus indécis mais la NBA l’a offert à Donovan Mitchell. Difficile de ne pas récompenser un Cavs après l’année énorme réalisée par la franchise de l’Ohio. Si Spida a vu ses stats diminuer par rapport à la saison précédente, il a prouvé qu’il était toujours le patron de Cleveland et une force de la nature dès qu’il prend chaud. C’est sa première sélection au sein de la All-NBA First Team.