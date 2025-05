On continue notre tour des All-NBA Teams 2025. Après la first, voilà la second team et encore du très beau monde pour la composer.

La vieille garde a encore de beaux restes et la paire Stephen Curry – LeBron James se fait toujours sa place parmi les meilleurs joueurs de la saison. C’est la 21ème sélection en 22 ans de carrière pour le King, qui explose tous les records d’année en année. Pour Stephen Curry, c’est une 11ème sélection parmi l’un des trois meilleurs cinq de l’année. Les années passent mais les deux cadors sont toujours là.

🚨 OFFICIEL, LA ALL-NBA SECOND TEAM 2024-25 :

🔸 LeBron James (Lakers)

🔸 Stephen Curry (Warriors)

🔸 Jalen Brunson (Knicks)

🔸 Anthony Edwards (Wolves)

🔸 Evan Mobley (Cavaliers) pic.twitter.com/BFQvcA9zxG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025

Pour les accompagner, de la jeunesse et beaucoup de talent. À 23 ans, Anthony Edwards est probablement déjà le second meilleur arrière du pays (derrière Shai). Avec 27,6 points, 5,7 rebonds et 4,5 passes de moyenne, il a lâché sa meilleure saison en carrière et on sent qu’il a encore moyen de faire mieux. C’est dire.

Evan Mobley aussi est en pleine ascension. Le géant des Cavs a été immense cette saison. Si ses progrès offensifs sont appréciés, il a surtout prouvé qu’il était un freak défensif, remportant le titre de Défenseur de l’année 2025. C’est sa première sélection au sein d’une All-NBA Team et quelque chose nous dit qu’on le verra régulièrement dans cette catégorie.

Enfin, Jalen Brunson complète ce cinq de qualité. Le meneur des Knicks continue de cimenter sa place parmi les meilleurs meneurs du pays. Patron de New York, il a conduit la franchise de Big Apple à la troisième place à l’Est et désormais en finale de Conférence. Aucun débat sur sa présence ici.

Source texte : NBA Communications