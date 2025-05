All-NBA Third Team 2024-25 : Cade, Tyrese Haliburton, James Harden, KAT et Jalen Williams !

Comme prévu, on a eu cette nuit l’annonce des All-NBA Teams pour la saison 2024-25 ! La troisième équipe a été dévoilée, et au final, ça se tient non ?

La All-NBA Third Team est toujours celle qui peut réserver le plus de surprises en NBA, tant les prétendants sont nombreux et que les cadors de la ligue ont déjà été “choisis” dans les deux premières. Toutefois, il n’y a pas vraiment d’énorme surprise ni de vol manifeste dans cette troisième équipe.

🚨 OFFICIEL, LA ALL-NBA THIRD TEAM 2024-25 :

🔸 Tyrese Haliburton (Pacers)

🔸 Cade Cunningham (Pistons)

🔸 James Harden (Clippers)

🔸 Karl-Anthony Towns (Knicks)

🔸 Jalen Williams (Thunder) pic.twitter.com/7ja8oz9Mx7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025

Sur la traction arrière, on retrouve Cade Cunningham, grand artisan du renouveau des Pistons, auteur d’une saison régulière XXL et candidat au titre de MIP 2025. Le 1er choix de la Draft 2021 a sorti une grosse saison et est récompensé par sa première apparition dans une All-NBA Team.

Tyrese Haliburton l’accompagne et réalise un back-to-back dans cette Third Team. Lui qui mène actuellement face aux Knicks en finale de conférence prouve que cette saison régulière n’était qu’une mise en bouche en vue de Playoffs taille patron. Hali a encore très bien placé les Pacers sur la carte de l’Est.

Nous avons également un vieux loup de mer dans cette équipe en la personne de James Harden. Le barbu a sorti une belle saison, entre scoring et playmaking, comme il a pu le faire par le passé, et même si sa production est plus discrète aujourd’hui, il a prouvé qu’il était loin d’être fini.

Du côté des intérieurs, Karl-Anthony Towns en est à sa troisième nomination dans cette équipe. L’intérieur Dominicain, transféré l’été dernier chez les Knicks, prouve que son acclimatation à New York s’est très bien passée et continue de traumatiser les intérieurs adverses.

Jalen Williams est le dernier nommé dans cette équipe, et à l’instar de Cade, il en est à son dépucelage au niveau des All-NBA Teams. L’intérieur du Thunder est logiquement récompensé après que son équipe ait dominé l’Ouest du début à la fin. Sa justesse et sa régularité font un bien fou à OKC.