LeBron James, une 21e année au sein d’une All-NBA Team !

Encore très performant cette saison malgré ses 40 ans, LeBron James vient d’être nommé dans la All-NBA Second Team 2025. En 22 ans de carrière, le King a intégré une All-NBA Team à.. 21 reprises.

Les années passent mais LeBron James est toujours le même. Toujours dominant, toujours trop facile dans tout ce qu’il fait. Si le natif d’Akron n’est peut-être plus le monstre de son prime, il reste l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, malgré ses 40 printemps.

Avec 24,4 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes de moyenne, il a encore noirci la feuille de stats avec régularité cette saison, pour mener (aux côtés de Luka Doncic) les Lakers à une belle troisième place à l’Ouest. De quoi mériter une sélection au sein de la All-NBA Second Team 2025.

Pour les fans de BronBron c’est une évidence mais les chiffres du King sont historiques et surtout bon courage pour aller les chercher. 21 sélections en 22 années de carrière ! Pour trouver trace d’une année sans LeBron James, il faut remonter à 2004 et le numéro 23 était alors rookie. Surtout, le gap avec les autres joueurs all-time est IMMENSE. Le second joueur avec le plus de sélections au sein d’une All-NBA Team est Kobe Bryant et il est à 15 !

Source texte : NBA Communication