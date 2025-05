All-NBA Teams 2024-25 : qui sont les principaux « oubliés » ?

Comme chaque année, les All-NBA Teams font des heureux et des déçus. Et même si aucun scandale ne semble avéré pour cette année, certains autres joueurs auraient pu légitimement faire partie de cette liste.

On commence avec Alperen Sengun, pivot des Rockets, qui ont terminé sur le podium de la Conférence Ouest. L’intérieur Turc a envoyé 19,1 points, 10,3 rebonds et 4,9 passes de moyenne et s’est imposé comme la pierre angulaire du plan de jeu d’Ime Udoka. Malheureusement insuffisant pour faire partie de ces All-NBA Teams.

Jaren Jackson Jr. aurait pu être appelé également, grâce à ses prouesses défensives notamment, mais aussi en attaque, lorsqu’il portait les Grizzlies sur ses épaules lors des absences de Ja Morant. Avec 22,2 points, 5,6 rebonds et 1,5 contre de moyenne, il fait partie de ceux qui sont restés sur le bord de la route.

Autre “oublié”, Ivica Zubac, le pivot croate des Clippers a sorti la meilleure saison de sa carrière avec 16,8 points et 12,2 rebonds de moyenne, une grosse défense mais aussi une excellente entente avec son meneur James Harden. Toutefois, comme pour les deux autres, il aura manqué d’un petit truc pour faire partie de cette élite.

Des gars comme Trae Young, Devin Booker ou Domantas Sabonis auraient également pu faire partie de cette liste, eux qui noircissent la feuille de stats tous les soirs. Malheureusement pour eux, le bilan comptable de leurs franchises respectives sont très légers, et forcément, ça leur fait perdre des points contre des concurrents qui gagnent plus de matchs qu’eux.

Notons aussi que de nombreux cracks étaient destinés à faire partie de cette liste mais n’ont pas franchi la barre fatidique des 65 matchs joués cette saison. On pense notamment à Luka Doncic, Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Ja Morant, Anthony Davis, Zion Williamson, Damian Lillard, Kevin Durant ou encore Franz Wagner qui pourraient tous y prétendre sans leurs pépins physiques.