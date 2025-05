Les Pacers prêts à payer la Luxury Tax pour conserver Myles Turner ?

Alors qu’il arrive en fin de contrat, Myles Turner va-t-il quitter les Pacers ? La franchise d’Indiana serait prête à payer la Luxury Tax pour conserver son précieux pivot. Une belle marque d’estime pour une équipe pas habituée à mettre ses finances dans le rouge.

Membre important du run actuel des Pacers en Playoffs, Myles Turner sait qu’il arrive à un moment important de sa carrière. Plus il brille dans cette campagne, plus il aura de chance de décrocher un beau contrat cet été. L’intérieur arrive en effet au bout de son deal avec Indiana et il sera libre de tester le marché dès le 1er juillet.

Côté Pacers, on n’a évidemment aucune envie de voir le joueur partir. Celui-ci s’est affirmé comme un cadre important aux côtés de Tyrese Haliburton ou encore Pascal Siakam. Son profil d’intérieur moderne, capable de protéger le cercle mais aussi de tirer au large est extrêmement valorisé sur le marché. Sans oublier qu’il entre tout juste dans son prime, du haut de ses 29 ans.

Pour garder Turner à Indianapolis, les Pacers devront sans doute aligner les billets. Un nouveau gros chèque qui fera passer la franchise au-dessus de la luxury tax. Quand on voit le nombre d’équipes qui ont des finances bien pires, cela parait anodin mais Indiana n’est pas connu pour son côté dépensier, loin de là. On parle certes d’un petit marché mais là c’est quand même fort.

Selon ESPN, la franchise n’a en effet plus payé la luxury tax depuis.. 2005 ! Pour situer le contexte, Reggie Miller venait tout juste de prendre sa retraite..

En payant Myles Turner comme il le mérite, Indiana pourrait ainsi miser à fond sur ce jeune groupe qui continue d’impressionner les observateurs. Tyrese Haliburton et compagnie sont à deux victoires des Finales NBA, un niveau que les Pacers n’ont plus atteint depuis.. 2000. Un retour au premier plan qui mérite bien de casser (un peu) la tirelire.

Source texte : ESPN