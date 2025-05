Hier soir, Monaco est tombé en finale de l’Euroligue après avoir éliminé l’Olympiakos d’Evan Fournier au tour précédent. À chaque fois, cela s’est joué sur un match à élimination directe, un format qui ne plaît pas trop à Vavane.

On avait vu Evan Fournier en larmes, après la défaite contre Monaco en demi-finales de l’Euroligue. Il avait tout donné (31 points) mais il n’y a pas de seconde chance au Final Four.

Contrairement à la NBA où chaque série se joue en quatre matchs gagnants, le format des Playoffs en Euroligue change en cours de route. Les huit équipes qualifiées jouent d’abord une série de premier tour au meilleur des cinq matchs (trois matchs gagnants), avant un Final Four en terrain neutre – Abu Dhabi cette année – avec deux demi-finales puis une finale à élimination directe. Evan Fournier n’est pas fan.

“Je pense que c’est mieux (le format Playoffs) pour différentes raisons” a déclaré le Frenchie. “Vous jouez toute une saison, vous gagnez, et les fans méritent d’avoir des matchs de finales à la maison. Plus de matchs, plus de ventes de billets, plus de revenus. Je pense que la ligue bénéficierait de séries plutôt que d’un simple Final Four. Mais c’est juste mon opinion.”

Evan Fournier believes a playoff series format would better serve the EuroLeague and its fans 🗣️

More details: https://t.co/Q2OJP2xjQj pic.twitter.com/YYK9APutT6

— BasketNews (@BasketNews_com) May 25, 2025

Les arguments de Vavane se tiennent. Et pour ceux qui estiment qu’il y a déjà trop de matchs au programme, Fournier n’est pas d’accord non plus : “Je viens d’une ligue qui joue 82 matchs en cinq mois. Il faut se préparer, préparer son corps. On est des pros. Moins de matchs, ça veut dire moins d’argent pour les joueurs.”

Ceci étant dit, le format Final Four a l’avantage d’offrir des matchs couperet, ce qui n’est pas le cas de toutes les séries de Playoffs. Niveau suspense y’a rien de mieux. Et puis il y a aussi l’aspect historique à prendre en compte : le Final Four dit “moderne” date de 1988 et ce format a aidé à construire la légende de l’Euroligue, avec des moments restés dans les mémoires.

Alors, vous êtes de quel côté : plutôt format Playoffs ou format Final Four ?

Source texte : BasketNews