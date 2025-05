Amen et Ausar Thompson prêts à jouer pour la Jamaïque ?

Extrêmement prometteurs et en pleine ascension, les frangins Thompson pourraient bientôt montrer leurs skills sur la scène internationale. Amen et Ausar ont en effet ouvert en grand la porte à la sélection jamaïquaine.

Comme les Bahamas, la Jamaïque semble vouloir aller chercher quelques grands noms de NBA pour défendre ses couleurs. Il y a quelques semaines, on avait déjà appris que Norman Powell, l’arrière scoreur des Clippers, allait rejoindre la sélection dans le futur. Un gros coup qui en appelle d’autres et la nation chère à Bob Marley a des idées. Les prochains à enfiler le maillot jamaïcain pourraient être Amen Thompson et son frère Ausar.

Les deux joueurs ont ouvertement expliqué qu’ils seraient honorés de rejoindre la sélection. S’ils sont nés et ont grandi aux US, ils ont aussi des origines jamaïquaines du côté de leur père, ce qui les rend sélectionnables.

BREAKING: Amen & Ausar plan to represent Jamaica in future FIBA & Olympic competitions 🇯🇲

“I always wanted to picture basketball players with the Jamaica jersey in & I’ve always wanted to wear one, too, so, getting the opportunity — I could play for USA or Jamaica — & for it to… pic.twitter.com/b5lL1JDBwA

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 25, 2025

« J’ai toujours voulu imaginer des joueurs de basket-ball avec le maillot de la Jamaïque et j’ai toujours voulu en porter un aussi, alors avoir l’opportunité – je peux jouer pour les États-Unis ou la Jamaïque -, cela signifie beaucoup pour moi »- Amen Thompson.

La nation caraïbéenne pourrait ainsi profiter d’un vrai noyau dur pour son futur avec les frangins Thompson et Norman Powell. Selon Daniel Blake du Jamaica Observer, d’autres joueurs NBA pourraient les rejoindre, comme Nick Richards (Suns) ou Isaiah Stewart (Pistons). De quoi aller chercher une qualification pour le prochain mondial voire les JO 2028 à L.A. ?

BREAKING: @HoustonRockets All-Defensive First Team star Amen Thompson & Ausar Thompson of the @DetroitPistons are open to represent 🇯🇲 in future FIBA competitions & possibly the Olympics.

The twin brothers, whose father is Jamaican, have begun the citizenship process. pic.twitter.com/9POYM5XKNR

— Daniel Blake (@DannyBeegie) May 25, 2025

Source texte : Jamaica Observer