Monaco s’incline en finale de l’Euroligue contre Fenerbahçe (81-70)

L’AS Monaco ne sera pas champion d’Europe… Les hommes de Vasilis Spanoulis se sont inclinés face au Fenerbahçe sur le score de 81-70.

La marche était trop haute pour la Roca Team. Les joueurs de la principauté ont tout tenté mais doivent malheureusement s’incliner face au Fenebahçe, qui a tout simplement été plus fort ce soir.

Malgré une entame de match globalement réussie, les monégasques se font rattraper au cours du premier quart-temps, avant de voir leurs adversaires prendre les devants et ne plus les lâcher du match grâce notamment à une défense étouffante.

Fenerbahçe s’impose contre Monaco (81-70) et remporte l’EuroLeague !

Marko Guduric a tué la rencontre avec un tir extraordinaire derrière l’arc.

Mike James a été la principale cible des Turcs, le meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague a été envoyé au mitard avec 15 points mais à 5/17 au tir, malgré un début de match tambour battant.

Mais les Turcs ont resserré leur défense et globalement dominé ce match à partir de ce moment là, que ce soit dans l’engagement ou dans la qualité de jeu. La combattivité des Jaron Blossomgame et Mam Jaiteh et les quelques shoots de Matthew Strazel n’ont rien changé.

Elie Okobo est également passé a côté de son match avec un 0/8 au tir, et aucun point inscrit. Tandis qu’en face, c’est le quatuor composé de Wade Baldwin IV, Nigel Hayes-Davis, Devon Hall et Marko Guduric qui a fait mal. Ces deux derniers ont sorti de gros shoots en fin de match pour sceller le succès stambouliote.

Matthew Strazel a fait renaître l’espoir en fin de match mais la cinquième faute d’Alpha Diallo, meilleur monégasque aujourd’hui, combiné au dagger de Guduric en fin de match ont fini par doucher les espoirs de la Roca Team.

Le Fener triomphe et succède au Panathinaïkos au palmarès de cette compétition après un match globalement maîtrisé. Quant à l’AS Monaco, ils ont fait un parcours incroyable mais dont la fin est amère au possible… on espère les revoir aussi loin l’année prochaine, avec cet esprit de revanche.