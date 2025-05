Le match le plus important de leur vie est là. Monaco s’est offert le droit de rêver à une première couronne européenne, Monaco peut remporter l’EuroLeague ce dimanche soir. À 19h00, à Abu Dhabi, les joueurs de Vassilis Spanoulis peuvent écrire l’histoire.

1993 était une année spéciale pour le sport français. L’Olympique de Marseille a remporté la première Ligue des Champions de l’histoire des clubs tricolores de football tandis que le CSP Limoges réussissait le même exploit dans le basket-ball. 32 ans plus tard, l’Hexagone a l’occasion de frapper encore plus fort. Bordeaux vient de gagner la Champions Cup, Nantes est dans le Final Four de la Ligue des Champions de Handball, le Paris Saint-Germain croit plus que jamais à sa première étoile et Monaco est à 40 minutes de l’EuroLeague .

Ce dimanche soir, à 19h00, Mike James et ses coéquipiers vont affronter le Fenerbahçe pour essayer de conclure de la meilleure des manières un parcours exceptionnel ! Après avoir éliminé en cinq rencontres le grand FC Barcelone, le club de la Principauté a réalisé l’exploit de battre l’Olympiakos lors du premier match de ce Final Four, alors que le club grec avait terminé premier de la saison régulière et apparaissait comme le favori.

MONACO FILE EN FINALE DE L’EUROLEAGUE ! 🇲🇨

Victoire 78 – 68 contre l’Olympiakos malgré un Evan Fournier héroïque. Cette Roca Team est magique ! pic.twitter.com/cFM4W1g4WF

Il faudra se méfier du Fenerbahçe néanmoins, personne n’arrive en finale par hasard. Large leaders de la Ligue Turque, ils ont battu le Paris Basketball par 3 matchs à 0, avant de maîtriser le Panathinaïkos, champion en titre à Abu Dhabi. Nigel Hayes, Boban Marjanovic et Errick McCollum (frère de C.J.) mènent un groupe complet dans lequel on retrouve d’autres noms connus de la Grande Ligue comme Marko Guduric, Wade Baldwin IV, Skylar Mays, Devon Hall, Nicolo Melli ou encore Khem Birch.

Mike James, la légende de la compétition, a l’occasion de la remporter pour la première fois et d’emmener avec lui les Français Élie Okobo, Matthew Strazel, Juhann Begarin, Petr Cornelie et Mam Jaiteh. La performance d’Alpha Diallo, le héros de la demi-finale (22 points et 6 rebonds), pourrait aussi être déterminante.

Puisque, apparemment, les finales de Coupes européennes de clubs de basketball ne sont pas légalement considérées comme des « événements d’importance majeure », aucune chaîne de la TNT ne diffusera la rencontre. Elle sera à retrouver sur Skweek ou en clair (pour beaucoup) sur Monaco TV. Rendez-vous à 19h00 pour le plus grand moment d’un club de basket-ball français de ce siècle, tout simplement.