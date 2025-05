Menés 0-2 après leurs deux matchs à domicile, les Knicks sont plus que dos au mur avant le Game 3 de ce soir. Une situation qui pourrait conduire Tom Thibodeau à tenter un coup de poker en changeant son cinq majeur, avec notamment la titularisation de Mitchell Robinson.

Très critiqué pour ses choix après le Game 2, Tom Thibodeau va-t-il bouger ses pions ce soir du côté d’Indianapolis ? Selon ESPN et Shams Charania, le coach de New York considère “fortement” un changement dans son cinq majeur, avec l’entrée de Mitchell Robinson à la place de Josh Hart. Ce serait la première fois cette saison que Thibs opte pour un cinq différent avec toutes ses forces à disposition.

Mitchell Robinson a été une excellente surprise lors du Game 2. Il a beaucoup gêné Indiana par sa capacité à arracher des rebonds offensifs et par sa défense. Thibodeau l’a d’ailleurs longtemps préféré à Karl-Anthony Towns durant le money time. Si Mitch’ est précieux par son engagement et sa combativité, il a néanmoins un point faible de taille : il est très mauvais aux lancers et les Pacers l’ont bien noté en l’envoyant volontairement sur la ligne pour empêcher New York d’avoir de vraies possessions et Brunson de pouvoir chauffer.

Le grand perdant de l’histoire serait donc Josh Hart, si la rumeur se confirme. S’il avait été solide lors du Game 1, il n’a joué que 28 minutes au Game 2, son plus faible total sur ces Playoffs 2025. En bouleversant son cinq de départ, Thibs espère probablement provoquer une réaction de la part de ses titulaires. Le cinq de départ des Knicks affiche pour le moment un différentiel de -13 lors du Game 1 et -16 lors du Game 2. Difficile de gagner une série quand les titus se font marcher dessus.

Source texte : ESPN