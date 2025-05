Quand Terrence Shannon Jr marque plus de points que Shai Gilgeous-Alexander dans un match de basket-ball, le Oklahoma City Thunder n’a que peu de chances de battre les Minnesota Timberwolves. Le Canadien est resté bloqué à 14 unités cette nuit, son plus petit total de la saison.

La série spectaculaire de matchs au-dessus de 10 points de LeBron James est absolument intouchable, mais s’il y a un autre joueur qui commence à très bien se débrouiller question régularité au scoring, c’est Shai Gilgeous-Alexander.

En ne marquant “que” 14 points dans le Game 3 face aux Minnesota Timberwolves, le Canadien a réalisé son pire total depuis le 24 mars 2024 (12, contre les Bucks). Cette année son pire total était de 15 points contre les Grizzlies lors du premier match des Playoffs. En Saison Régulière, il n’est pas descendu en-dessous des 18… une phrase complètement dingue.

Shai Gilgeous-Alexander had 14 PTS tonight.

His lowest scoring game since March 2024. pic.twitter.com/crqxgThf9d

Il faut dire que lorsqu’elle est en place, la défense des Minnesota Timberwolves est une des plus étouffantes de la NBA. Jaden McDaniels et Anthony Edwards en premier rideau avec Rudy Gobert pour protéger l’arceau, en ce début de Roland-Garros on peut affirmer qu’on a déjà vu des raquettes avec plus de trous.

Pour repartir du bon pied dans la série, le Thunder a besoin que son chef d’orchestre retrouve des solutions offensivement. Sans son apport, il n’y a pas assez de menaces et l’écart peut, comme cette nuit, rapidement se créer. Lors des deux premières rencontres, le cousin de Nickel Alexander-Walker n’a pas dépassé la barre des 25 points, il est temps de retrouver les standards qui en ont fait le MVP de la saison !

