Anthony Edwards a été parfait, Julius Randle l’a magnifiquement soutenu, mais le troisième meilleur joueur des Wolves dans cet énorme blow out face au Thunder (143-101), c’était bien Terrence Shannon Jr. Troisième meilleur joueur du match même : 15 points pour le rookie de 24 ans, qui risque peut-être de voir ses minutes augmenter.

On adore les success stories un peu inattendues comme ça, mais celle-là, on ne l’avait vraiment pas vu venir. Terrence Shannon Jr en Playoffs jusqu’à présent, c’était 20 minutes de jeu éparpillées sur six matchs pour 6 points au total. Cette nuit ? C’est 15 points en 13 minutes, une énorme impression laissée dans le deuxième quart… et si c’était le début de quelque chose ?

Terrence Shannon Jr. 15 Points, 2 Rebs, 5/8 FG full highlight vs Thunder – WCF Game 3 pic.twitter.com/CJaAjehyMp

— NBA Showtime (@NBAShowtime12) May 25, 2025



Point d’orgue de sa rencontre, ses 4 minutes dans le second quart-temps, où Shannon inscrira 9 points, permettant ainsi de maintenir le Thunder à l’écart malgré les lancers provoqués par Jalen Williams. Un gros and-one, du mid-range, assez de confiance pour monter sur Caruso en contre attaque, le double 0 a reçu une standing ovation à son retour sur le banc, et c’est amplement mérité.

Petite stat amusante. Grâce à ses minutes dans le garbage time, Terrence Shannon Jr est passé au dessus de tous les joueurs du Thunder au scoring. MVP ou pas, il s’en bat les … !

With 15 points, Terrence Shannon Jr. outscored all of OKC’s starters 😳 pic.twitter.com/pzeDd3tzGL

— SportsCenter (@SportsCenter) May 25, 2025



Alors maintenant, est-ce que cette performance lui vaudra des minutes dans la rotation de Minneapolis, Chris Finch semble plutôt positif à ce sujet :

“Vous en verrez définitivement plus de lui.”

“You’re definitely gonna see him more.”

-Chris Finch on TJ Shannon’s role going forward.

In his 1st significant postseason minutes…

13 MIN | 15 PTS | 5/8 FG | 4/4 FT | +11 pic.twitter.com/zilSpArl9N

— Alan Horton (@WolvesRadio) May 25, 2025