Les Wolves viennent non seulement d’exploser le Thunder (143-101), mais ils viennent aussi de retrouver leur franchise player. Après deux matchs plutôt décevants, Anthony Edwards a répondu présent avec ses 30 points tout en étant très adroit. On n’oublie pas de se chauffer un peu avec Lu Dort, en bref, du Anthony Edwards dans le texte.

Quand une équipe en explose une autre, il y a toujours un joueur pour allumer une étincelle, le commencement de ce qui deviendra ensuite un brasier incontrôlable, et bien ce soir, c’était Anthony Edwards. 30 points à 12/17 au tir (71% !), 9 rebonds, 6 assists et 2 interceptions, la meute a retrouvé son leader !

ANT MAN PUTS ON A SHOW IN MINNY 🐜 😤

Edwards led all scorers to help the Wolves get their first win of the series 🔥 pic.twitter.com/4QkrmJsJxK

— SportsCenter (@SportsCenter) May 25, 2025

L’étincelle donc, puisque Ant a commencé son match sur des chapeaux de roues. Dès la fin du premier quart, le Loup était déjà à 16 points (6/8 au tir) accompagné d’une bonne grosse défense bien intense. Résultat : après 12 minutes le Thunder est déjà repoussé à 20 longueurs des Wolves. C’est plus facile quand ta star est en pleine forme.

Un deuxième quart un peu plus tranquille avant de remettre sa dizaine de points en sortie de mi-temps pour enterrer le moindre espoir de Shai et sa troupe. Ça célèbre fort, ça joue physique avec Lu Dort avant de le fixer bien méchamment, voilà le Anthony Edwards qu’on aime et qu’on veut voir. Même pas besoin de jouer le dernier quart-temps au vu de la physionomie du match. 30 points en 30 minutes, l’équilibre est parfait.

Anthony Edwards — Lu Dort. 👀🍿

pic.twitter.com/0A3LxrNise

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 25, 2025

Retrouver de l’adresse derrière l’arc après avoir shooté à 4/17 aux matchs 1 et 2 ça vous change un homme. Les apports de Julius Randle (24 points) et Terrence Shannon Jr (15 points) ne sont pas à minimiser, mais s’il y a bien un homme dont toute la Thunder Nation va cauchemarder jusqu’au Game 4, c’est Anthony Edwards.

Attention, malgré la manière, ça ne reste qu’une victoire et Minnesota perd toujours 2-1 dans la série, mais la réponse fut d’une telle violence qu’on ne sait jamais. Après tout, Ant s’est déjà farci un MVP l’année dernière, et s’il reproduisait l’exploit ?