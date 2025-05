Deux matchs à horaire respectable ça fait du bien, surtout quand on nous offre l’occasion de regarder Caitlin Clark face au New York Liberty, le champion en titre de notre très chère Marine Johannès. Spoiler, on était hier sur du scénario hollywoodien.

Indiana Fever – New York Liberty : 88 – 90

: 88 – 90 Atlanta Dream – Dallas Wings : 83 – 75

Avant de s’attaquer au main event, quelques mots sur l’autre match de la soirée entre le Dream d’Atlanta et les Wings de Dallas. Malheureusement pour Paige Bueckers, toujours pas de première victoire en WNBA. Cette dernière a en plus de ça vécu un match cauchemardesque rempli de maladresse. 4/15 au tir, et une quatrième défaite consécutive pour Dallas.

De l’autre côté Atlanta revient à l’équilibre (2-2) grâce à cette victoire bien maîtrisée. Allisha Gray a parfaitement rebondi après sa mauvaise performance face à Indiana. 27 points (career high) à 8/15 au tir, 5 rebonds et 6 passes pour l’arrière de 30 ans très bien suppléée par Brittney Griner et Brionna Jones avec leurs 26 points et 23 rebonds cumulés. En trois mots : maitrise, maitrise et maitrise.

A BUCKET! 🪣



Mais soyons honnêtes, l’évènement de ces premiers matchs à horaires européennes de la saison se tenait dans l’Indiana. Comment s’est débrouillée Caitlin Clark face aux championnes en titre de New York ? Malheureusement pour CC, l’expérience fut rude. Déjà individuellement, Clark n’a jamais vraiment trouvé son rythme, terminant le match à 18 points mais 33% au tir (6/18), les 10 passes décisives viennent un peu sauver le bilan.

Parce que du caviar, il y en avait à distribuer. Le Fever a fait un super match, menant même de 12 points à 8 minutes de la fin… avant de complètement s’effondrer. Un run de 22-8 infligé par le Liberty, conclu par deux lancers francs de Sabrina Ionescu qui permettent à New York de passer devant à deux secondes du buzzer. Jonquel Jones (14 pions dans le dernier quart, 26 au total) et compagnie ont complètement renversé la rencontre.

It came down to the finals seconds and Tash said GIMME THAT 😆🤏



Malheureusement pour nous Français, Marine Johannès n’a pas réellement contribué à cette remontada. Match très timide de sa part avec qu’une petite passe décisive en 15 minutes de jeu. La machine doit encore se lancer.

