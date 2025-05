WNBA : Marine Johannes et le Liberty s’imposent face à Chicago

Il y avait deux matchs de WNBA cette nuit, l’occasion de voir à l’oeuvre notre MJ à nous : Marine Johannes. Victoire pour le Liberty, quelques highlights pour la Marinette, envoyez le récap de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Chicago Sky – New York Liberty : 74-99

: 74-99 Atlanta Dream – Indiana Fever : 76-81

Y’a pas que les mecs dans la vie, y’a les W aussi. Cette nuit en WNBA, Angel Reese nous a sorti l’une de ses plus belles… disasterclass, pas de jaloux, avec un magnifique 2 points et 5 balles perdues à 0/8 au tir, gros score TTFL ça. face à Chicago le Liberty a en tout cas déroulé grâce notamment au duo Kenneedy Burke / natasha Cloud, 8/9 du parking appelez les pompiers sans plus attendre. Marine Johannes a profité de la soirée pour jouer 22 minutes et envoyer quelques highlights, on prend, avec le sourire.

Pendant ce temps, Marine Johannès doin' magic ✨

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025

Marine Johannès for 3

— The Wiz 🪄 (@mercimarinej23) May 23, 2025

second 3 from Marine Johannès

— The Wiz 🪄 (@mercimarinej23) May 23, 2025

Dans le deuxième match de la soirée le Fever d’Indiana l’a emporté face à Atlanta, avec une Caitlin Clark discrète mais une Natasha Howard beaucoup moins (26 points à 12/17). ce soir pas mal de Françaises au programme, avec du Marième Badiane en entrée, un duo Janelle Salaün / Carla Leite en plat chaud et Gabby Williams et Dominique Malonga pour le café. On enchaine !

Le programme de ce soir :