Shai Gilgeous-Alexander a reçu son trophée de MVP devant son public

Comme le veut la coutume, le MVP a donc présenté son trophée à la foule, à sa foule, à ses fans, recevant ainsi l’ovation qu’il méritait tant. Ses dawgs ont aboyé, le Paycom Center a kiffé, ne reste plus qu’à gagner.

Adam Silver était présent cette nuit dans l’Oklahoma, probablement perdu au milieu du chemin, dans sa quête de voir une finale NBA entre Boston et Los Angeles. Plus sérieusement, le boss de la Ligue était venu remettre le trophée de NBA à son nouveau détenteur, Shai Gilgeous-Alexander, à l’occasion du Game 2 des Finales de Conférence entre le Thunder et les Wolves.

Le trophée de MVP remis à Shai Gilgeous-Alexander par Adam Silver, devant le public d’OKC ! ⚡️⭐️🏆pic.twitter.com/qf8JcPJVS9

On avait vu hier des images très touchantes de SGA lors de son discours, des mots à l’attention de sa chérie notamment. On l’avait vu également offrir une Rolex à tous ses teammates, on n’a pas tous les mêmes collègues si vous voulez mon avis, et ce soir c’est donc devant 15 000 Thunderistas que Shai a fêté comme il se doit sa nouvelle obtention.

Next step ? Valider tout ça avec une deuxième victoire dans cette série, rendez-vous dans une heure, ou pas.