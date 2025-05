A peine deux minutes dans ce Game 2 des Finales de Conférences entre le Thunder et les Wolves qu’on avait déjà notre premier highlight. La main de Luguentz Dort dans le pif de Scott Foster, l’un des trois arbitres de la rencontre.

Une minute et trente secondes de jeu entre OKC et Minnesota, entre-deux opposant Julius Randle et Luguentz Dort. L’arbitre Scott Foster, pas du tout le meilleur ami de Chris Paul même si ça n’a rien à voir, est positionné comme un mec tenant un bifteak entre deux lions affamés depuis dix jours. Le pied de JVLIVS ne passe pas loin du zébre, mais pas la main droite de ce bon camionneur de Lu Dort, qui ramasse un bout de pif de l’arbitre à la descente.

Allez, un coton dans le pif’ et ça repart pour Scott Foster ! pic.twitter.com/ni6zH8UFnJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025



No blood no foul ? Alors là y’a un peu faute. Quelques gouttes de sang, on cautérise même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on met un peu de coton et ça repart au combat, littéralement. Image un peu sympa, puisque Scott Foster n’a pas eu l’air ensuite de souffrir plus que ça, à noter que deux minutes plus tard le même Luguentz Dort s’est rendu coupable d’un tampon sur… son coéquipier Jalen Williams, Monsieur Dort il s’agirait d’arrêter de tartiner de la crème de Red Bull sur vos Krisprolls avant les matchs.