Ce jeudi soir, la Grande Ligue a dévoilé les deux NBA All-Defensive Teams, qui récompensent les dix meilleurs joueurs défensifs de la saison 2024-25. Qui a été honoré ? Réponse juste en dessous !

NBA All-Defensive First Team

🚨 OFFICIEL : la NBA All-Defensive 1st team 2024-25 !

🔸 Dyson Daniels (Hawks)

🔸 Luguentz Dort (Thunder)

🔸 Draymond Green (Warriors)

🔸 Evan Mobley (Cavaliers)

🔸 Amen Thompson (Rockets) pic.twitter.com/GZaaAt0ocN

Sans surprise, on retrouve les trois finalistes pour le titre de Défenseur de l’Année cette saison, à savoir Evan Mobley (vainqueur du DPOY), Draymond Green et Dyson Daniels. Avec eux, les votants ont choisi de récompenser Luguentz Dort, l’une des plus grandes armes de la défense historiquement forte d’Oklahoma City. Le jeune phénomène des Rockets Amen Thompson, qui a déjà prouvé sa capacité à éteindre les joueurs les plus explosifs du circuit (coucou Stephen Curry), est également élu.

NBA All-Defensive Second Team

🚨 OFFICIEL : la NBA All-Defensive 2nd team 2024-25 !

🔸 Rudy Gobert (Wolves)

🔸 Toumani Camara (Blazers)

🔸 Jaren Jackson Jr. (Grizzlies)

🔸 Jalen Williams (Thunder)

🔸 Ivica Zubac (Clippers) pic.twitter.com/wHlhgBfNbi

Dans la deuxième équipe défensive, on retrouve notre Rudy Gobert national, qui continue donc de remplir son palmarès. C’est la première fois que le quadruple Défenseur de l’Année est dans la NBA All-Defensive Second Team, lui qui a été nommé sept fois dans la First Team.

Le pivot français est accompagné du Belge Toumani Camara, l’une des révélations de la saison à Portland. Jaren Jackson Jr. a lui longtemps été un candidat DPOY cette année aux Grizzlies avant une fin de saison compliquée, tandis que Jalen Williams est le deuxième représentant de la redoutable défense d’OKC. Enfin, Ivica Zubac a aussi été récompensé pour son impact défensif près du cercle et sa magnifique progression aux Clippers.

Le détail des votes

Le détail des votes pour les All-NBA Defensive Teams 2024-25 : pic.twitter.com/iOVlPwqwLM

Parmi les snobés qui ont reçu le plus de voix : OG Anunoby (Knicks), Bam Adebayo (Heat), Derrick White (Celtics), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et Jaden McDaniels (Wolves).

Petite pensée aussi pour Victor Wembanyama, qui aurait tout raflé en défense s’il n’avait pas dû déclarer forfait après le All-Star Weekend…

