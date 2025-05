Ce soir à 2h30, le Thunder tentera de doubler la mise face aux Wolves, et il tentera de le faire dans une ambiance de fête autour de son meneur. Alors, on joint l’utile à l’agréable à OKC ?

Lors du Game 1 le suspense a duré une mi-temps. Puis le Thunder, comme lors du Game 7 face aux Nuggets, a passé le level supérieur en défense, celui auquel personne ne vient les chercher cette saison. Collectivement les Wolves ont déjoué, les shooteurs ont balancé de la patate chaude, et au final les joueurs de Mark Daigneault sont repartis avec une victoire sans stress.

A 1-0, les n°1 de l’Ouest ont l’occasion de faire déjà un break dans cette série, et de mettre sous pression Minnesota avant les deux matchs à Minneapolis.

La particularité de ce match 2 ? Il se fera sous les hourras d’une foule venue – aussi – pour applaudir son tout fraichement nommé MVP, Shai Gilgeous-Alexander. En effet, SGA a été élu MVP pas plus tard qu’hier et fort logiquement le Paycom Center réservera à son crackito l’accueil le plus chaleureux et mérité qui soit.

A voir désormais si la teuf sera vecteur de pression ou si elle multipliera l’envie de tout ni**er des jeunes joueurs du Thunder, quoiqu’il en soit les Wolves sont déjà quasiment au pied du mur car à 0-2 on a du mal à imaginer OKC flancher. Minnesota a montré durant ces Playoffs qu’il y avait de la ressource en magasin, attention également car un Game 1 est toujours un peu différent du reste des matchs de la série car il y a adaptation derrière, et tout à l’heure à partir de 3h on aura donc un premier “vrai” élément sur la différence de niveau entre les deux finalistes de cette Conférence Ouest.

Un Thunder qui veut enfoncer le clou, et les Wolves qui veulent survivre dans cette série. Anthony Edwards qui veut montrer à Alex Caruso de quel bois il se chauffe, et Shai Gilgeous-Alexander qui voudra prouver au monde que son trophée est mérité. Immanquable, alors à tout à l’heure !