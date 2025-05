Après leur grosse défaite du Game 1 à Oklahoma City, les Wolves vont tenter d’égaliser dans la série cette nuit lors de la deuxième manche. Comme le dit Rudy Gobert, cela passe notamment par plus de discipline par rapport à l’arbitrage.

C’était l’une des images du premier match : Anthony Edwards qui a balancé le ballon sur Shai Gilgeous-Alexander par frustration, après que ce dernier a obtenu un nouveau coup de sifflet de la part des arbitres.

Anthony Edwards threw the ball at SGA

He’s SICK of the foul-baiting 😭😭😭 pic.twitter.com/ZaEvECszZX

— BricksCenter (@BricksCenter) May 21, 2025

Pour les fans des Wolves, il y avait effectivement de quoi être frustrés, en particulier concernant le nouveau MVP de la NBA. SGA a terminé à 11/14 aux lancers-francs et a mis en foul trouble plusieurs membres de l’équipe de Minnesota, dont le meilleur défenseur extérieur Jaden McDaniels, sorti pour six fautes. Une frustration qu’on peut comprendre. Face à la défense réputée agressive des Wolves, Shai a eu des calls “gentils”, qu’on peut théoriquement siffler mais qui passent pour des cadeaux au vu de l’impact physique globalement accordé sur ces Playoffs 2025, notamment en faveur d’Oklahoma City.

Néanmoins, ce n’est pas pour cette raison que les Wolves ont perdu le Game 1. Et l’équipe de Minnesota sait qu’elle devra passer outre l’arbitrage – des deux côtés du terrain – si elle veut égaliser dans le Game 2 ce soir.

“On le sait, ils font des fautes, ils nous accrochent, on sait qu’on n’aura pas les coups de sifflet” a notamment déclaré Rudy Gobert. “Mais on doit jouer de manière régulière. On ne doit pas laisser les fautes non sifflées et les shoots ratés nous affecter, on doit se concentrer sur la prochaine action et faire ce qu’on a à faire.”

Le message du pivot français est évidemment destiné à ses coéquipiers, mais on sait que ce genre de déclaration est aussi un moyen de mettre indirectement la pression sur les arbitres en vue du prochain match.

Depuis les confrontations en saison régulière, les Wolves ont pointé du doigt l’arbitrage et la différence de traitement entre Shai Gilgeous-Alexander d’un côté, et les joueurs qui doivent affronter la redoutable défense d’OKC de l’autre. On ne serait d’ailleurs pas surpris d’entendre que Chris Finch a envoyé quelques vidéos à la Ligue, comme il l’avait fait au tour précédent pour montrer que Rudy Gobert était mal arbitré.

Il sera en tout cas intéressant de voir comment les arbitres vont se comporter ce soir. Vont-ils accorder moins de calls à SGA, eux qui ont forcément entendu les plaintes des deux derniers jours ? Vont-ils être plus sévères avec la défense du Thunder ? Ou alors on se réveillera demain avec le même refrain que mercredi matin ?

Réponse à partir de 2h30 cette nuit.

” (SGA) has taken seven free throws already in 4 minutes ” – Mike Breen

” There’s a reason NBA Twitter likes to call him the free throw merchant, Mike ” – Doris Burke

LOL pic.twitter.com/lR743xzelf

— Italo Santana (@BulletClubIta) May 21, 2025

Source déclaration : conférence de presse Rudy Gobert