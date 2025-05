Tyrese Haliburton a choqué le Madison Square Garden la nuit dernière avec son shoot au buzzer, validant un peu plus sa réputation d’énorme clutch player. Mais ça ne date pas des Playoffs, cela fait toute la saison que ça dure. La preuve en stats.

Le meneur star des Indiana Pacers n’a pas reçu une seule voix dans la course au titre de Clutch Player of the Year (remportée par le joueur des… Knicks Jalen Brunson) cette année. Rétrospectivement, on peut dire que c’est un sacré oubli.

Exceptionnel dans le money-time sur ces Playoffs 2025, Tyrese Haliburton est à 12/14 au tir (5/6 en Playoffs) dans les deux dernières minutes d’un match cette saison, quand on prend uniquement en compte les shoots pour l’égalisation ou pour prendre l’avantage.

12 sur 14. Douze sur quatorze. DOUZE sur QUATORZE.

Every shot from Tyrese Haliburton to tie or take the lead in the last 2 minutes this season pic.twitter.com/O3DwUty1JA

— Pitless (@pitlessball) May 22, 2025

Après Milwaukee et Cleveland, c’est désormais New York qui est victime de l’énorme clutchitude d’Hali. Entre célébration en mode “big balls” ou choke sign au Madison Square Garden, Tyrese enchaîne les moments légendaires pour porter les Pacers à seulement trois victoires des Finales NBA.

Et dire que certains le considéraient comme surcoté…

Sources texte : Carson Breber, Pitless

Pour aller plus loin :