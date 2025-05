Les plus gros tirs de la carrière de Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton a de nouveau marqué la NBA cette nuit avec un tir venu d’un autre monde face aux New York Knicks, mais le meneur de jeu n’en est pas à son coup d’essai concernant les shoots clutchs. Il s’impose comme un des sangs les plus frais de toute la Grande Ligue.

Jalen Brunson a remporté le titre de Clutch Player of the Year cette saison en NBA et c’était plus que mérité tant le meneur de jeu des New York Knicks s’est illustré dans les derniers quarts-temps ces derniers mois. Malheureusement, pour lui, cette nuit, il est tombé sur un joueur qui peut se vanter d’être le plus clutch des Playoffs 2025 : Tyrese Haliburton.

Pour la troisième fois, le joueur des Indiana Pacers a permis à son équipe de remonter un déficit de 7 points ou plus à moins d’une minute de la fin de la rencontre et à chaque occasion, il a sorti un tir exceptionnel pour offrir la victoire aux siens.

Mais même avant cette Post-Season, Tyrese Haliburton avait déjà montré qu’il avait un gêne de killer. Demandez aux Bucks, aux Celtics, aux Bulls ou encore au Heat, tous en ont fait les frais.

Voici une compilation des plus gros tirs de sa carrière jusque-là :