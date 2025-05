Shai Gilgeous-Alexander est le MVP de la saison régulière NBA 2024-25. Un titre qui lui offre des perspectives financières jamais-vues dans l’histoire de la Grande Ligue. Le Canadien pourrait recevoir un contrat de 385 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2027.

Panique au Thunder (non), Shai Gilgeous-Alexander n’a plus que deux ans de contrat ! 78 millions de dollars qui n’attendent que de rentrer dans le compte en banque du Canadien au cours des 24 prochains mois. Des montants déjà énormes, mais qui ne sont rien à côté de ce que Sam Presti peut s’attendre à verser à sa superstar lors des cinq années suivantes.

En remportant le titre de MVP ce mercredi 21 mai, le meneur de jeu d’Oklahoma City a déverrouillé des bonus financiers non-négligeables. Il va pouvoir négocier une extension de contrat exceptionnelle ; une somme que l’on a jamais vue auparavant. Il est éligible à 385 millions de dollars sur 5 ans, soit 77 millions par saison !

En étant nommé MVP, Shai Gilgeous Alexander est désormais éligible à l’extension suivante à l’été 2026 :

380 millions de $ sur 5 ans 🤑🤑🤑🤑

2027-28 👉 65,5 millions

2028-29 👉 70.7 millions

2029-30 👉 76 millions

2030-31 👉 81.2 millions

2031-32 👉 86.5 millions

Folie.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

Pour le moment, le plus gros contrat dans l’histoire de la NBA est celui de Jayson Tatum qui a signé pour 315 millions de dollars sur 5 ans l’année passée. Mais cette fois, ce sont 70 millions en plus qui pourraient être distribués, une dernière saison à 86,5 millions de cacahuètes. Nous sommes conscients qu’il y a beaucoup de fois le mot “millions” dans cet article, mais réalisez-vous le nombre de millions dont on est en train de parler ?

Grâce, notamment, aux nouveau contrats télévisuels de la NBA, les contrats continuent d’exploser et les sommes sont de plus en plus absurdes. Shai Gilgeous-Alexander s’est distingué en offrant une Rolex à chacun de ses coéquipiers après l’annonce de son titre… on comprend mieux pourquoi.

SHAI GOT ROLEX WATCHES FOR ALL OF HIS TEAMMATES 🤩

(via @Jay_MWilliams_ ) pic.twitter.com/oLtHHe0oOE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2025

Avec ce contrat, le Canadien se rapprocherait des plus gros deals de l’histoire du sport. Le record appartient encore à Shohei Ohtani, le joueur de baseball des Los Angeles Dodgers avec 700 millions sur 10 ans (soit une moins bonne moyenne par saison que SGA). Mais les footballeurs Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont un salaire annuel plus élevé puisqu’ils ont reçu 200 millions par saison dans leurs contrats en Arabie Saoudite.