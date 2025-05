Shai Gilgeous-Alexander a offert des Rolex à tous ses coéquipiers

Fraîchement nommé MVP, Shai Gilgeous-Alexander a pu s’exprimer cette nuit à l’occasion d’une conférence de presse dédiée à son trophée. Mais SGA en a aussi profité pour régaler ses coéquipiers avec de jolis cadeaux qui donnent l’heure.

Dans son discours de MVP, Shai a en premier lieu remercié ses coéquipiers, pour leurs rôles en tant que joueurs mais aussi comme une famille en dehors des parquets. Cependant, autre que par les mots, le MVP 2024-25 a trouvé un autre moyen de congratuler ses frères d’armes.

SHAI GOT ROLEX WATCHES FOR ALL OF HIS TEAMMATES 🤩

(via @Jay_MWilliams_ ) pic.twitter.com/oLtHHe0oOE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 22, 2025

Une Rolex pour tout le monde, pas de jaloux. MVP du terrain mais aussi des surprises visiblement. Un genre de nouveau prince de l’horlogerie.

Mais alors d’où vient cette idée ? Shai raconte que dans le bus l’année dernière, Jaylin Williams lui a demandé ce qu’il allait leur offrir quand il gagnerait le trophée du meilleur joueur de la saison. Beaucoup de joueurs du Thunder aiment les montres, la discussion a donc dévié sur ce sujet et, même si SGA n’a pas remporté le trophée l’année dernière, il a tenu sa parole hier .

Shai Gilgeous-Alexander on giving his teammates Rolexes:

“I would rather have the MVP over a Rolex every day of the week and without them, I wouldn’t have the MVP. This is in the slightest what they deserve.”

pic.twitter.com/0sK6ZGC2ab

— Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) May 22, 2025

“Je préférerais avoir le MVP plutôt qu’une Rolex tous les jours de la semaine, et sans eux, je n’aurais pas le MVP. Ils méritent au moins ça.”

Shai Gilgeous-Alexander est désormais éligible à une extension de contrat de 385 millions de dollars sur cinq ans, il en a donc les moyens…