Officiellement nommé MVP 2024-25 dans la nuit, Shai Gilgeous-Alexander a pu s’exprimer et s’adonner au traditionnel discours de MVP. On vous traduit tout ça dans la langue de Molière !

“Je voudrais commencer ce discours en remerciant mes coéquipiers. Je ne pourrai jamais exprimer à quel point vous comptez pour moi, pas seulement en tant que joueurs, mais comme une véritable famille. On fait tout ensemble, sur et en dehors du terrain : on va faire du shopping, on mange ensemble… Vous êtes vraiment comme des frères pour moi, et je le pense sincèrement. Rien de tout cela ne serait possible sans vous. Ce trophée, c’est aussi le vôtre, alors merci à vous tous.

Ensuite, je tiens à remercier toute l’organisation, de haut en bas : Clay, Sam, Coach, Donny, les gars de l’équipement, ceux de la salle de muscu. Vous faites un travail incroyable pour que nous, les joueurs, puissions simplement jouer au basket. On n’en parle pas assez, mais quand on arrive, tout est prêt pour qu’on s’amuse et qu’on soit comme des gosses. C’est ça qui nous permet de progresser autant. Merci à vous tous.

Un grand merci aussi à mes proches de chez moi. L’été, je m’entraîne avec Mark, Devanté, Vince, Maurice, Sunday — des gars avec qui j’ai grandi. Ils ont passé des heures avec moi, été après été, pour que je puisse atteindre ce niveau. Sans eux, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui.

Je veux aussi remercier Nate Mitchell, Nem, qui m’aident pendant l’intersaison. Le travail qu’on fait ensemble, que personne ne voit, c’est ça qui m’a permis d’évoluer. Merci pour votre dévouement.

À mon frère, mon jumeau, mon meilleur ami depuis toujours — depuis qu’il est né. Merci pour tout. Tu as toujours été là, dans tous les moments.

Mon père, qui m’a mis un ballon entre les mains, et ma mère… Si vous la connaissez, vous savez qu’elle est un peu folle ! Je lui ai dit récemment que je la trouvais dingue quand j’étais jeune, mais maintenant que j’ai un enfant, je comprends parfaitement tout ce qu’elle disait et faisait. Elle a joué un rôle énorme dans la personne que je suis devenu, tout comme mon frère. Merci maman.

Et puis… Hailey Summers. [pleure] Je suis un peu dramatique, désolé. Hailey, merci pour tout ce que tu es pour moi et pour notre fils Aries. Tu as été la première à me montrer ce que l’amour signifie vraiment. Ce que signifie le sacrifice. J’ai hâte de passer le reste de cette aventure qu’on appelle la vie avec toi. Sans toi, je ne serais pas l’homme, le joueur, ni le père que je suis aujourd’hui. Merci.

Merci à tout le monde.

Ah, encore une chose. J’étais tellement ému que j’ai oublié de mentionner mon équipe de management. Vous avez changé ma vie dès que vous en avez fait partie. Vous m’avez aidé à foncer vers mes objectifs, et si les dernières années ont été aussi réussies, ce n’est pas un hasard — c’est grâce à vous. Merci infiniment.”

