Si la nuit a été rythmée par l’annonce du MVP et l’annexion de la mairie de New York par Tyrese Haliburton, il y avait aussi de la WNBA au programme, et quelques Françaises ont montré le bout de leur nez !

Les résultats de la nuit :

Minnesota Lynx – Dallas Wings : 85-81

– Dallas Wings : 85-81 Golden State Valkyries – Washington Mystics : 76-74

– Washington Mystics : 76-74 Phoenix Mercury – Los Angeles Sparks : 89-86

Il y avait trois matchs cette nuit en WNBA. Le Lynx de Minnesota continue son parcours parfait (3-0) grâce à la très dominante Napheesa Collier (28 points et 8 rebonds), en battant les Wings de Dallas, qui continuent leur parcours imparfait (0-3), toujours pas trop portées par la pas encore dominante Paige Bueckers (12 points et 10 passes mais 3/11 au tir).

Autre équipe invaincue, le Mercury de Phoenix a battu les Sparks de Los Angeles grâce à un nouveau très bon match de Satou Sabally, alors que l’ancienne joueuse de Charnay Monique Akoa Makani s’est également illustrée avec 11 points.

Mais le petit évènement de la nuit c’était évidemment la première victoire de l’histoire de la toute jeune franchise des Valkyries de Golden State. Victorieuses des Mystics de Washington, les joueuses de GS ont pu s’appuyer sur un énorme dernier quart-temps de Veronica Burton, alors que les deux Françaises Janelle Salaün et Carla Leite ont également été bien en vue avec 10 points chacune dont un 3-points bien clutch pour l’anglophone préférée de ta prof d’angliche.

Janelle Salaün!

☑️ Valkyries debut.

☑️ Gets the start.

☑️ Scores first points of the game.

Welcome to Ballhalla. pic.twitter.com/3BD7BHEZ0O

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 22, 2025

CLUTCH FROM THE CORNER 🎯

Carla Leite buries the triple to put the Valkyries back on top in the 4th!

WAS-GSV | Free on the WNBA App, courtesy of @CarMax pic.twitter.com/SPtmq0yyvY

— WNBA (@WNBA) May 22, 2025

Superbe première pour les Valkyries, et deux Tricolores qui s’éclatent en Californie alors tout va pour le mieux. La suite ? Caitlin Clark, Britney Griner, Angel Reese, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Marine Johannes sur le pont, dès ce soir. On ne s’arrête JAMAIS, mais c’est pour ça qu’on est là non ?

Le programme de la nuit prochaine :