Marine Johannes ne participera pas à l’EuroBasket 2025

Nouveau coup dur pour l’Équipe de France, engagée depuis peu dans sa prépa pour l’EuroBasket 2025. Après Gabby Williams et Dominique Malonga notamment, c’est au tour de Marine Johannes d’annoncer son forfait pour l’Euro. Sans surprise.

L’EuroBasket 2025 se tiendra du 18 au 29 juin prochain et la France y affrontera au Pirée en phase de poules la Grèce, la Suisse et la Turquie.

La particularité de cet Euro post JO ? Il devrait se jouer pour les Bleues… sans la majorité des meilleures joueuses françaises. En effet, les calendrier FIBA et WNBA s’empilent toujours de manière disgracieuse et nombre de joueuses françaises ont décidé cette fois-ci, pour une fois, de privilégier la saison estivale avec leurs franchises respectives. C’est le cas de Gabby Williams et Dominique Malonga (Seattle), de Carla Leite (Valkyries) ce n’est pas celui d’Iliana Rupert (qui rejoindra Golden State après l’Euro), mais c’est donc le cas de… Marine Johannes (New York Liberty), qui a annoncé hier soir sur ses réseaux qu’elle ne serait pas du voyage avec l’EDF au début de l’été.

Pas de Marine Johannes en Équipe de France cet été c’est un crève-cœur même si on s’y attendait, car c’est la garantie de devoir se passer de cette dose de génie et d’inattendu, de cette part de magie dont la France a toujours bien besoin. Après une saison pleine du côté de Mersin, MJ va donc pouvoir se concentrer pleinement sur son projet new-yorkais, aux côtés notamment de Breanna Stewart ou Sabrina Ionescu, avec comme objectif le back-to-back pour le Liberty, et le premier titre WNBA pour Marine, elle qui avait disputé les Finales en 2023 en tapant notamment dans l’œil de LeBron James après une perf de l’espace au Game 1.

Une de moins, et il pourrait/devrait y en avoir d’autres dans les prochains jours. Tant pis pour les absentes, tant mieux pour celles qui en profiteront, et la profondeur du vivier tricolore sera mise à mal mais pourrait nous offrir de belles surprises à la fin du mois de juin !