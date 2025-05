On se rappellera du Game 1 entre les Knicks et les Pacers cette nuit pour de nombreuses raisons. Mais surtout pour l’incroyable explosion offensive d’Aaron Nesmith dans le quatrième quart-temps. Après le match, le joueur des Pacers est revenu sur son moment de grâce.

30 points marqués à 8/9 à 3-points, dont six tirs primés dans le dernier quart-temps (record NBA) pour forcer une improbable prolongation.

Le Game 1 de cette Finale de Conférence Est entre Knicks et Pacers restera pour toujours le “Aaron Nesmith Game”. Réputé avant tout pour ses qualités défensives et en mission sur Jalen Brunson dans cette série, l’ailier d’Indiana s’est transformé en Kevin Durant pour permettre aux Pacers de remonter 14 points en moins de trois minutes (une première en 978 matchs de Playoffs NBA !).

“C’est irréel, la meilleure sensation au monde” a déclaré Nesmith après le match concernant son explosion offensive. “Quand vous avez l’impression que le panier est aussi grand qu’un océan, et que chaque tir que vous prenez rentre dedans, c’est tellement fun.”

On veut bien le croire !

Si Aaron Nesmith et ses copains des Pacers ont voulu garder la tête froide après leur énorme victoire du Game 1, impossible de ne pas être sur un petit nuage. Surtout au vu de l’enjeu et de la grande scène du Madison Square Garden. Surtout pour Nesmith, pas habitué à scorer autant, et qui se retrouve aujourd’hui en pleine lumière alors qu’il avait eu du mal à lancer sa carrière du côté de Boston il y a quatre ans.

Aaron Nesmith’s 6 threes in the fourth quarter…

was the MOST EVER by ANY player in the playoffs since the 1998 Playoffs (PxP era) 😱

Nesmith set a FRANCHISE RECORD IN MADE THREES (8) for the @Pacers in a playoff game ‼️#NBAPlayoffs presented by Google https://t.co/plbFRBSjGf pic.twitter.com/Q8Yb9trAsF

— NBA (@NBA) May 22, 2025

Se rendant compte de son exploit après le match plutôt que dans la folie des événements, Aaron Nesmith vient officiellement de changer de statut à Indianapolis. De joueur très apprécié, il est désormais un héros local. Et son exploit du Game 1 pourrait entrer encore plus dans la légende en cas de qualification d’Indiana en Finales NBA.

Source texte : conférence de presse d’après-match