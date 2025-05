Aaron Nesmith a réalisé un match monumental pour aider son équipe à battre les New York Knicks, mais c’est surtout son dernier quart-temps qui restera dans les mémoires. L’ailier y a battu un record All-Time en Playoffs en envoyant 6 tirs à 3-points. Il est l’acteur majeur de la remontada des Pacers.

Si Tyrese Haliburton est celui qui prend toute la lumière après cette victoire des Pacers grâce à son shoot absolument dingue pour égaliser et ce choke-sign envoyé à tout le Madison Square Garden, il ne faut surtout pas oublier de rendre ses fleurs à Aaron Nesmith : sans lui, ce comeback aurait été impossible.

À moins de 5 minutes de la fin, sa performance était absolument lambda. L’ailier était à 10 points à 2/3 de loin, des statistiques dans ses standards, pas de quoi sauter au plafond. Surtout, Indiana était mené de 14 unités et ne semblait pas pouvoir trouver de réponse.

Mais c’est le moment qu’à choisi le descendant du Professeur, créateur du basket-ball, pour s’enflammer. L’ancien des Boston Celtics a envoyé six tirs primés consécutifs, plus compliqués les uns que les autres pour ramener son équipe à une possession et comme diraient nos amis outre-Atlantique, the rest is history.

WHAT A NIGHT FOR AARON NESMITH ‼️

🎯 30 PTS (20 in 4Q)

🎯 8 3PM (6 in 4Q)

🎯 2 BLK

At his best when the lights were brightest 😤 pic.twitter.com/cbX3q8Ned2

— NBA (@NBA) May 22, 2025

Aaron Nestmith a compilé 30 points (dont 20 dans le dernier quart-temps), 2 rebonds, 2 contres et 1 interception à 9/13 au tir, 8/9 à 3-points et 4/4 aux lancers-francs. Record de points en carrière égalé, mais dans un contexte bien plus important ; de loin sa plus belle performance en NBA.

L’ailier est le premier homme à inscrire 6 shoots à 3-points dans le dernier quart-temps d’un match de Playoffs (au moins depuis 1998), il est aussi le premier Pacer à en voir mis 8 dans un match de Post-Season. Historique !

Source texte : NBA