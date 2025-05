Les Indiana Pacers ont réalisé un troisième comeback d’anthologie dans ces Playoffs. Tyrese Haliburton et ses coéquipiers se sont à nouveau imposés après avoir été menés de 7 points ou + dans la dernière minute. Après les Bucks, et les Cavaliers, ce sont les Knicks qui trépassent !

Depuis 1996-97, les équipes menées de 7 points ou plus dans les 50 dernières secondes d’un match de Playoffs ont un bilan de 4 victoires pour 1 702 défaites. 3 de ces succès appartiennent aux Pacers 2024-25. La statistique est complètement folle et souligne l’état d’esprit différent des hommes de Rick Carlisle cette saison !

On ne dit plus “faire un comeback”.

On dit “faire une Pacers”. pic.twitter.com/DGxuk3vXKR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025

Cette nuit contre New York, Indiana perdait de 9 points à 52 secondes de la fin, mais a profité du coup de chaud exceptionnel d’Aaron Nesmith et d’un dernier tir improbable de Tyrese Haliburton pour renverser la vapeur.

LA DINGUERIE 🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/tbjkFFxqyW

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 22, 2025

Avant cela, les Cavaliers avaient connu un scénario similaire. +7 à 46 secondes du buzzer, mais le matelas d’avance a été crevé par un coup de poignard de Tyrese Haliburton. Un superbe step-back en toute fin de match qui a permis aux Pacers de mener 2 à 0 dans la série.

Et au premier tour, ce sont les Bucks qui avaient été les premières victimes de cette équipe taillée pour les scénarios spectaculaires. Milwaukee pensait se sauver et revenir à 3-2 en menant de sept points à 34 petites secondes de la sirène, mais Doc Rivers était sur le banc et Tyrese Haliburton (toujours lui) sur le terrain. Un drive sur Giannis Antetokounmpo pour terminer la série, quoi demander de mieux ?

Les trois comebacks en vidéo :

PACERS COMEBACK MIX 🚨🚨

Relive the BEST moments from ALL THREE incredible comebacks by Indy this postseason ⤵️ https://t.co/IFPhG1EdKu pic.twitter.com/NIxffA9EiX

— NBA (@NBA) May 22, 2025

Une équipe à part qui peut rêver plus que jamais de Finales NBA !