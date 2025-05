Les Indiana Pacers mènent 1 à 0 face aux New York Knicks après un match complètement dingue. Une remontada qui n’est pas sans rappeler celle de 1994, avec le choke sign de Reggie Miller, imité par Tyrese Haliburton cette nuit ou encore celle de 1995. Gagner avec neuf points de retard à 52 secondes de la fin, c’est rare, mais c’est ce qu’ils ont réussi à faire !

Les New York Knicks menaient de 17 points à moins de 7 minutes de la fin du match, de 14 points à 2 minutes 40, de 9 points à 52 secondes, et pourtant ce sont bien les Indiana Pacers qui ont remporté le premier match de cette finale de Conférence Est 2025 !

Un énorme coup sur la tête des hommes de Tom Thibodeau encore plus lorsqu’on se penche plus en détail sur le scénario. Bien sûr, les pensionnaires du Madison Square Garden n’ont pas rien à se reprocher, mais ce come-back est davantage à mettre au crédit des Pacers qu’autre chose. Aaron Nesmith a pris complètement feu en fin de match et rentré des tirs exceptionnels tandis que le shoot de l’égalisation de Tyrese Haliburton est magnifiquement chanceux, et restera dans les annales de la Grande Ligue.

LA DINGUERIE 🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/tbjkFFxqyW

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 22, 2025

Après une telle défaite, la question est de savoir si les Knicks pourront se relever où si ce Game 1 ressemble à celui perdu par le Magic contre les Rockets en Finales NBA 1995 : un coup de poignard en plein coeur dont l’équipe perdante ne se relève jamais. Jalen Brunson et ses amis n’ont en tout cas pas réussi à réagir immédiatement et se sont fait dominer en overtime.

Un tel comeback entre Knicks et Pacers, ce n’est pas une première et cette performance fait évidemment penser à plusieurs scénarios de la rivalité des années 1990 :

En 1994 alors que la série en est à 2-2 et que les chouchous de Spike Lee mènent de 12 points avant le dernier quart-temps, Reggie Miller envoie 12 minutes de grande classe et un choke sign mythique en direction du célèbre réalisateur. Pas suffisant pour remporter la série, puisque New York s’imposera en 7 matchs.

L’année suivante néanmoins, le même Reggie Miller claque 8 points en 9 secondes sur la fin du Game 1 pour offrir la victoire aux siens. Ils remporteront la série dans la foulée.

30 years ago today…

Reggie Miller went on a historic scoring flurry, dropping 8 points in under 9 seconds to lift the Pacers past the Knicks in Game 1 of the 1995 East Semis 🔥 pic.twitter.com/A0uowUOifV

— NBA History (@NBAHistory) May 7, 2025

Tout le monde parle, à raison, de la rivalité des années 1990 entre les deux franchises, mais avec la victoire des Pacers en 7 confrontations la saison dernière et ce début de série, les deux équipes de 2025 ont tout pour écrire un nouveau scénario dantesque.