Ce Game 1 entre les Knicks et les Pacers a donné lieu non seulement à un scénario incroyable et à une superbe win d’Indiana au Madison, mais aussi à une célébration iconique revisitée par Tyrese Haliburton. A se demander si la NBA n’écrit pas de temps en temps elle-même ses propres histoires…

Parfois, les planètes s’alignent pour nous offrir des instants exceptionnels. Il fait beau le bon jour, les saucisses du boucher étaient en promo et le beau-père n’est pas trop gênant.

Ce genre de bail parfait on l’a vécu cette nuit à l’occasion du Game 1 des Finales de Conférence entre les Knicks et les Pacers, au Madison Square Garden.

Lors des Playoffs de la saison 1993-94, au plus fort de la rivalité entre les Pacers, la campagne, et les Knicks, la ville, ce bon vieux Reggie Miller, alors artificier en chef de la franchise de l’Indiana, avait offert l’un des plus grands moments de trashtalking de l’histoire de la NBA en abattant froidement les Knicks. Tancé par Spike Lee tout au long du match sur le bord du terrain, Reggie avait inscrit 25 points dans le seul dernier quart pour donner la victoire aux Pacers, et il avait fini par célébrer la win en mettant ses deux mains sur la gorge, comme pour indiquer aux fans des Knicks leur manque de souffle. C’est la naissance du Choke Sign, l’une des célébrations les plus iconiques de la NBA.

Cette nuit, Tyrese Haliburton a donc frappé très fort. Et ça va au-delà du sport, du simple résultat du match. Cette nuit Tyrese Haliburton a envoyé les Pacers et les Knicks en prolongation, au Game 1 des Finales de Conférence, sous le maillot des Pacers, face aux Knicks, au Madison Square Garden, et il a fait le Choke Sign devant Spike Lee… et Reggie Miller qui commentait le match. Une dinguerie absolue.

C’EST UN DÉLIRE CE TIR.pic.twitter.com/Gn3D3s7ew0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025

Imaginez-vous enchainer virgule et râteau devant Zizou, le tout en provocant un AVC à Ronaldo. Imaginez-vous réussir une plus belle omelette que celle de Philippe Etchebest, devant Philippe Etchebest. Tyrese Haliburton est un gamin, ça n’a rien à voir avec le fait qu’il est né un 29 février, mais ça veut juste dire qu’il lui en faut toujours plus pour satisfaire sa libido de basket, son désir de trashtalking.

Cette nuit Tyrese Haliburton a cumulé 31 points et 11 passes et il est reparti du Madison Square Garden la victoire en poche. Mais cette nuit, Tyrese Haliburton a surtout prouvé qu’il était fait d’un sacré bois. Pas le bois d’un mec surcoté comme la rumeur l’indique parfois, et s’il faut que le Prince Hali aille jusqu’en finales NBA pour le prouver, il ne se fera pas prier. Les mains autour de la gorge, cela va sans dire.