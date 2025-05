Mais c’était QUOI ce match ??? Le plus beau de ces Playoffs ? Il y en a eu déjà tellement. L’un des… trois, cinq plus beaux ? Très probablement. Messieurs les Knicks, messieurs les Pacers, merci de confirmer que la NBA est bien le spectacle qu’elle croit être. Allez, envoyons le récap, mais on va forcément en oublier.

Par quoi commencer, vraiment… Peut-être par dire que la première mi-temps aura été jouée à mille à l’heure. Car un match dur à live-tweeter est forcément fatigant à jouer, cqfd. Les Pacers marquent leurs neuf premiers tirs, Karl-Anthony Towns et Myles Turner se mettent des énormes bourre-pifs en toute amitié, Jalen Brunson met la table et à la fin du premier quart-temps le score est plus élevé qu’un match de DM3 sur deux. Idem pour le deuxième quart avec une option rotations, TJ McConnell régalant les Pacers tandis que le duo Mitchell Robinson – Miles McBride faisait le boulot pour les Knicks. Seule ombre au tableau ? Il y avait apparemment du Calvados dans la gourde d’OG Anunoby, pas très stratégique ça.

pic.twitter.com/LGIRnVO63s https://t.co/KvbdtOGm43

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025



En deuxième mi-temps, c’est à un duel que tout le monde s’attend. Jalen Brunson d’un côté, Tyrese Haliburton de l’autre. Prières exaucées, car même si Karl-Anthony Towns monte en régime après la pause les deux meneurs prennent la baguette de chef d’orchestre et s’envoient leurs meilleurs sons. Le Madison Square Garden hurlant à pleins poumons, les Knicks créent un premier écart et vont mener jusqu’à un écart de 16 points. Péril en la demeure, y’a le feu à la ferme, les bottes sont foutues… mais pas tant.

Pas tant, car à +16 Knicks un homme va se transformer en torche humaine. Cet homme il porte le plus beau des prénoms pour des raisons tout à fait personnelles, et le nom le plus à propos pour un basketteur. Cet homme c’est Aaron Nesmith, et l’arrière va tout simplement poser le plus gros quart-temps de sa carrière, insensible à la pression si on vous demande.

WHAT A NIGHT FOR AARON NESMITH ‼️

🎯 30 PTS (20 in 4Q)

🎯 8 3PM (6 in 4Q)

🎯 2 BLK

At his best when the lights were brightest 😤 pic.twitter.com/cbX3q8Ned2

— NBA (@NBA) May 22, 2025



Six paniers à 3-points dont certains dans des positions de dégénéré du bocal, 20 points au final pour lui, et ce rôle de dynamiteur à un moment où votre rédacteur préféré commençait déjà son récap.

On récapitule, les Pacers se rapprochent grâce à un run énorme de Nesmith, l’écart fond, et par choix on jumpe directement à la dernière action du dernier quart-temps, faudrait pas qu’on rate le petit déjeuner non plus. OG Anunoby a un peu cuvé et fait 1/2 sur la ligne, les Pacers sont à -2 et ont 15 secondes pour égaliser. Tyrese Haliburton se ballade dans la raquette mais décide de reculer jusqu’à la ligne à 3-points, il envoie une prière qui rebondit une première fois sur le cercle, le ballon reste 70 ans en l’air et retombe… dedans. Dans un premier temps Hali pense avoir donné la victoire aux Pacers et mime le Choke Sign, devant Reggie Miller, mais le pied mordait sur la ligne tah Gabby Williams & KD et les deux équipes vont finalement en prolongations. Ce qui n’enlève rien à la dinguerie de ce tir, d’ores et déjà classé au patrimoine des tirs iconiques de ces dernières années…

C’EST UN DÉLIRE CE TIR.pic.twitter.com/Gn3D3s7ew0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025

pic.twitter.com/nbOg0ejOYm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025

Quand tu abats les Knicks, en Playoffs, au Madison, avec les Pacers, et que tu fais le choke sign devant Reggie Miller ?!?!?

Tu peux arrêter ta carrière là-dessus non 😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 22, 2025



Les deux équipes sont en prolongation, le Madison ne sait pas si c’est du lard ou du cochon. D’un côté un entertainment insensé, mais de l’autre les Knicks qui jouent avec le feu… Quand on joue on se brûle, et si Jalen Brunson passe les 40 pions dès le début de l’overtime, Andrew Nembhard sort de sa boîte et Obi Toppin claque deux dunks de sauvage en se rappelant ses belles heures new-yorkaises. Le hustle et la grinta des Pacers auront finalement raison des locaux, Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns terminent à quasiment 80 points en cumulé mais ce sont bien les paysans qui repartent de la ville avec le plein dans le tracteur.

Ce match était immense, l’un des plus beaux de la saison assurément. On dit souvent qu’un Game 1 est toujours particulier, que derrière chacun s’adapte et qu’une série commence vraiment au deuxième match. Peut-être mais, honnêtement, ce Game 1 on s’en souviendra longtemps. Les mains sur la gorge, les Pacers mènent 1-0.