Shai Gilgeous-Alexander élu MVP 2025 : le détail des votes

Cette fois c’est la bonne ! Shai Gilgeous-Alexander est officiellement le MVP de la saison NBA 2024-25. Après l’annonce, place aux infos croustillantes avec le détail des votes pour la statuette.

On savait d’avance que Giannis Antetokounmpo serait le 3ème larron aux votes mais l’intérêt était surtout de voir si l’écart entre SGA et Nikola Jokic allait être minime ou plus large que ce que nous disait notre ressenti de fans.

Voici l’écart des votes entre SGA et Jokic pour le trophée de MVP : pic.twitter.com/PfNUuS3oUm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 21, 2025

Au final, le Canadien l’emporte avec une avance assez confortable, remportant 913 points contre 787 pour son rival Serbe. Avec 71 votes pour la première place sur 100 possibles, il a mis toutes les chances de son côté. Il faut dire que sa saison historique, couplée à la saison non moins historique d’OKC, avait annoncé la couleur.

Les fans de Nikola Jokic regretteront certainement que son exercice tout aussi légendaire ne finisse qu’avec une triste seconde place mais les votants n’avaient visiblement pas envie de nous offrir une doublette de MVP en 2025, ce qui aurait original et finalement assez mérité pour les deux gaillards.