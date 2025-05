Longtemps on a cru que ce seraient eux, les héros de ce Game 1 entre les Knicks et les Pacers. Mais ça c’était avant qu’Aaron Nesmith ne sorte de sa boîte, avant que Tyrese Haliburton n’inscrive l’un des plus gros tirs de la saison, de ces dernières années, ouais, carrément.

Ces deux-là, on aurait difficilement pu leur en demander plus, à part peut-être de se transformer en super-héros dans le money time.

Ce qui a manqué cette nuit aux Knicks dans ce Game 1, à notre humble avis ? Un peu plus de minutes pour Miles McBride et Mitchell Robinson, très efficaces à chacune de leurs entrées, défendre plus tôt dans le match et pas seulement à partir de la mi-temps, un OG Anunoby qui évite les verres de sky avant les matchs.

Les deux All-Stars des Knicks, eux, ont répondu présent.

Karl-Anthony Towns and Jalen Brunson went off tonight 🔥

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/tO25NXfDQN

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 22, 2025

Karl-Anthony Towns a mailloché tout le match avec Myles Turner, il a trashtalké James Johnson et donc, par conséquent, joué avec sa vie. Puis il a impacté, en défense et en attaque, cumulant au final 35 points et 12 rebonds. Jalen Brunson ? Intraitable tout au long du match, un peu gêné par une quatrième faute reçue un peu vite, mais létal dès lors que le money time se rapprochait. 43 points pour lui, à 15/25 au tir et 12/14 aux lancers, une soirée parfaite si elle n’avait pas été gâchée – un peu – par ses sept pertes de balles et – beaucoup – par le duo Aaron Nesmith – Tyrese Haliburton, deux hommes qui avaient décidé de jouer les héros et qui ont parfaitement réussi leur coup. Jalen Brunson, lui, a pêché en prolongations, une fois n’est pas coutume après tout.

Cette nuit Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont été fidèles à eux-mêmes, peut-être encore plus fort qu’à l’accoutumée. Mais cette nuit les Pacers avaient ce petit quelque chose en plus, qu’il faudra tenter de gommer au Game 2 pour éviter de superposer les perfs inutiles, aussi folles soient-elles.