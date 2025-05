Tyrese Haliburton sur son choke sign : “Si j’avais su que c’était un tir à 2-points, je ne l’aurais pas fait”

Tyrese Haliburton n’a pas perdu de temps pour rendre hommage à Reggie Miller dans cette série face aux New York Knicks. Dès le Game 1, le meneur a sorti le choke sign après un énorme shoot qu’il a cru victorieux. Finalement, il était simplement égalisateur, ce qui aurait pu lui retomber dessus en cas de défaite, comme il en a parlé en conférence de presse.

Tout le monde le sentait venir. Si Tyrese Haliburton climatisait le Madison Square Garden dans cette série de Finales de Conférence, il se devait presque d’imiter le choke sign de Reggie Miller, comme un hommage à celui qui commente actuellement les matchs sur TNT.

Et lors du Game 1, le meneur de jeu a cru faire gagner les siens dans le temps réglementaire avec un shoot venu d’ailleurs… sauf que son pied touchait la ligne et que ce n’était finalement “qu’une” égalisation. Il a célébré en se tenant le cou, et heureusement pour lui, les Pacers ont gagné le match en prolongations. En conférence de presse, l’ancien des Sacramento Kings est revenu sur cette célébration un poil précoce :

“Si j’avais su que c’était un tir à 2-points, je ne l’aurais pas fait… Je l’aurais peut-être gâché. Si je le refais, les gens diront que je veux me créer une aura donc je ne prévois pas de le réutiliser.”

Avec cette déclaration, le Prince Hali donne du grain à moudre à ceux qui disent qu’il ne trashtalk que lorsqu’il gagne… mais comment ne pas le comprendre. S’il avait fait cette célébration dans une défaite, elle lui serait restée collée à la peau pour des années et des années.

Et après tout, le shoot a tout de même permis à son équipe de rester miraculeusement dans le match, alors s’il trashtalk à ce point alors qu’il ne trashtalk que lorsqu’il gagne… c’est peut-être parce que Tyrese Haliburton gagne beaucoup.

Les Pacers ont réalisé un troisième comeback de folie dans ces Playoffs et à chaque fois, c’est leur superstar qui a inscrit le panier décisif. Que ça plaise ou non, il est sans doute le joueur le plus clutch de la planète en ce moment !

C’est peut-être Aaron Nesmith, l’autre héros du soir qui a le mieux décrit son meneur de jeu après la rencontre : “c’est un talent spécial, c’est une personne spéciale.” Et au bout du compte, cette célébration restera dans les mémoires comme un moment plus que positif dans sa carrière !

