Reggie Miller commentera Knicks – Pacers pour la dernière de TNT

On le sait depuis un petit moment maintenant, ces Finales de Conf’ seront les derniers matchs diffusés sur TNT, avant que les Finales NBA passent sur ABC, et que le nouveau deal des droits TV n’entre en vigueur l’année prochaine. Mais comme la Grande ligue est une adepte du storytelling, la dernière série diffusée sur les antennes de TNT sera Knicks – Pacers… commentée par Reggie Miller.

Reggie Miller accompagne le légendaire Kevin Harlan aux commentaires depuis quelques années déjà, mais l’ère TNT touche à sa fin, à l’aube du nouveau contrat des droits TV qui sera actif sur les 11 prochaines années. Histoire de partir sur une bonne note, les dieux du basket nous ont concoctés un joli petit scénario : Miller commentera la série entre Knicks et Pacers, plus de 30 ans après son geste iconique.

Knicks-Pacers with Reggie Miller on the call – the final NBA series TNT will broadcast as their current TV deal expires. What a fitting way to go out.

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) May 17, 2025

Petit rappel pour les non-initiés. Reggie Miller est devenu le “Knicks Killer” en 1995, quand à -6 dans le Game 1 du second tour des Playoffs face à New York, il inscrit 8 points en 9 secondes pour faire gagner ses Pacers.

Un an auparavant il s’était déjà embrouillé avec Spike Lee en Playoffs en lui mimant le choke des Knicks. En résumé, Reggie a très certainement quelques appartements dans le crâne des supporters new yorkais.

Cela va être très drôle de le voir commenter le remake de la série qui a fait sa légende, et ça commence dès cette nuit, à 2h du matin !