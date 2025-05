Nuggets et Rockets éliminés : quels mouvements à venir cet été ? Apéro TrashTalk

On continue de faire le point sur le futur des équipes éliminées en Playoffs. Aujourd’hui, place aux Rockets et aux Nuggets, deux contextes bien différents mais deux franchises qui pourraient bouger leurs pions cet été pour viser plus haut. Place à l’Apéro TrashTalk !

Pour retrouver l’ensemble de nos vidéos, c’est par ici

Les Nuggets et les Rockets ont été éliminés des Playoffs, ce qui nous mène à poser quelques grosses questions pour ces deux franchises. En effet, que va-t-il se passer à Denver concernant Jamal Murray et Michael Porter Jr ? Et quid des rumeurs qui tournent autour de Houston, pour améliorer l’attaque de cette équipe ? Qui va être prolongé, qui doit bouger, que va-t-il se passer ? On se penche tout de suite sur 2 étés très très attendus en NBA !