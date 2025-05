Les Nuggets ont manqué le rendez-vous du Game 7, direction Cancun !

Après une belle entame, les Nuggets se sont progressivement effondrés dans un Game 7 qu’ils n’ont pas contrôlé passé les 12 premières minutes. Les vacances sont l’issue d’une rencontre durant laquelle Denver s’est fait rouler dessus par un Thunder en mission. Frustrant, mais logique.

Après un Game 6 particulièrement bien géré, à la maison, avec une performance collective remarquable, les Nuggets ont semblé être une toute autre équipe ce dimanche soir. Un tout qui n’a pas réussi à bouger le ballon ensemble, qui a mal défendu, concédé énormément de pertes de balles face à une défense appliquée et basée sur la dépense d’énergie. Un piège fatal.

À noter qu’Aaron Gordon a joué sur une jambe, que Nikola Jokic n’a pas été dans la soirée de sa vie… et que le banc, si précieux et efficace au match précédent, a été l’élément qui a fait tomber les Nuggets dans l’abîme. La sortie des titulaires dans le deuxième quart a été absolument catastrophique, puisque c’est à cet instant que le Thunder a repris définitivement l’initiative, en écrasant Denver des deux côtés du terrain.

La série de Russell Westbrook contre son ancienne équipe d’OKC, elle est bien cracra. 😬😬

– 9,9 points

– 35% au tir

– 22% à 3-points

– 2,6 pertes de balles

– +/- : -92 (!!!)

Brodie s’était montré décisif face aux Clippers au premier tour. Mais contre le Thunder, on a retrouvé… pic.twitter.com/CYBonu7qer

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Symbole, s’il faut en citer un, de cet échec de la deuxième unité ? Russell Westbrook. Trop imprécis, tant dans les passes que dans les tirs, il a contribué au réveil d’OKC, malgré lui.

Côté des titulaires, Jamal Murray et Michael Porter Jr. ont manqué également leur match, étant brouillons et peu acteurs en attaque. Pire, Murray a forcé les tirs et bouffé un peu la feuille avec un 6/16 destructeur, notamment lorsque les Nuggets pouvaient encore entretenir l’espoir d’un retour.

C’est donc en vacances que se réveilleront les Nuggets ce lundi. Des vacances difficiles à avaler, après une deuxième série disputée en 7 matchs cette saison. La fatigue s’est fortement faite ressentir en fin de partie, considérablement renforcée par le fatalisme lié au score très lourd.

S’ouvrent désormais une intersaison durant laquelle Denver devra se poser certaines questions, notamment autour du maintien de David Adelman au poste de coach, lui qui a remplacé Michael Malone après son renvoi surprise à la “veille” des Playoffs.