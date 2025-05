Toute la saison, le Thunder a pu compter sur une défense historiquement forte pour enchaîner les victoires à un rythme record. Et dans le match le plus important de la saison, elle a étouffé les Nuggets pour permettre à Oklahoma City d’exploser Denver (125-93).

Pendant les premières minutes du Game 7, on n’a pas réussi à reconnaître la défense d’OKC. Pas la même discipline, pas la même agressivité, pas la même rigueur que d’habitude, et les Nuggets ont pris un avantage de 21-10.

Ensuite ? Denver a tout simplement été foudroyé par le Thunder.

Sous l’impulsion notamment d’Alex Caruso, qui a rendu la vie difficile à… Nikola Jokic (notamment quand le coach Mark Daigneault a choisi de jouer “petit”), la défense d’Oklahoma City a fait subir aux Nuggets ce qu’elle a fait subir à tant d’équipes tout au long de la saison : 16 interceptions au total (record dans un Game 7 depuis 1977), 22 pertes de balle provoquées, 39 points marqués sur turnovers.

16 interceptions pour le Thunder !

3 pour Alex Caruso et Shai Gilgeous-Alexander

2 pour Lu Dort, Cason Wallace et Aaron Wiggins

1 pour Chet Holmgren, Jalen Williams, Jaylin Williams et Isaiah Joe

Pousser l’adversaire à la faute en mettant une énorme intensité et un gros impact physique, pour ensuite courir en transition afin d’obtenir des paniers faciles, c’est la formule gagnante pour le Thunder cette saison. Une formule qui permet de faire des runs exceptionnels en seulement quelques minutes, jusqu’à mettre la tête de l’adversaire sous l’eau.

Malgré l’expérience des Nuggets, ils n’ont pas réussi à contenir la fougue du Thunder, à la fois hyper agressif mais aussi hyper rigoureux dans ses initiatives défensives. C’est tellement polyvalent, profond et cohérent collectivement que l’attaque adverse a l’impression de jouer sur un terrain plus petit. Certains continueront sans doute à dire qu’Oklahoma City flirte avec – voire dépasse – les règles du basket, la vérité c’est que personne ne s’est pour l’instant montré capable de résister aux énormes coups de pression d’OKC.

Porté par sa défense, le Thunder a notamment posé un 39-20 sur Denver dans le deuxième quart-temps, et même un 64-34 si on élargit du milieu du premier jusqu’au troisième.

C’était violent, c’était brutal, c’était assourdissant, bref c’était le Thunder !

Je pense qu’il faudra inventer un nouveau mot pour définir la défense du Thunder.

“Elite”, c’est même plus suffisant honnêtement.

Ils sont possédés ! https://t.co/UmQqJELgvv

