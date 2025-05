Dans la large victoire du Thunder au Game 7 contre Denver, Alex Caruso a encore une fois été crucial. C’est notamment lui qui était chargé de défendre sur Nikola Jokic pendant de nombreuses possessions. Un énorme challenge, qu’il a relevé avec brio, pour le grand bonheur de son coach Mark Daigneault.

Avec “seulement” 20 points (5/9 au tir et 9/11 aux lancers-francs), 9 rebonds, 7 passes et un gros total de 5 pertes de balle, Nikola Jokic a paru humain dans le Game 7 d’hier soir.

Rendre humain Nikola Jokic cette saison, personne n’a vraiment réussi… jusqu’à Alex Caruso.

D’après les stats partagées par ESPN (via Genius IQ), Caruso a défendu Jokic sur 40 possessions dans le Game 7, et les Nuggets n’ont scoré que 0,78 point par possession quand le Joker se retrouvait avec la balle et le divin chauve en face. Pour ceux qui n’arrivent pas trop à juger ce chiffre ou qui sont allergiques aux stats avancées, sachez que 0,78 point par possession est extrêmement faible, surtout pour Nikola Jokic qui tournait à 1,24 point par possession cette saison (via statmuse).

Extrêmement actif, exceptionnel pour tenter d’empêcher Jokic de recevoir la balle et possédant des mains redoutables, Caruso a compensé son déficit physique (15 centimètres et surtout 45 kilos de moins !) par une intensité de tous les instants.

“Défendre Jokic, c’est évidemment très dur” a déclaré Caruso. “Il est difficile à défendre car il peut faire tellement de choses pour influencer le jeu et impliquer les autres. Je n’ai jamais relâché mon énergie, j’ai essayé de lui rendre la tâche difficile. Les gars autour de moi ont fait un bon boulot pour m’aider car je ne pouvais pas faire ça tout seul.”

En coéquipier modèle, Alex Caruso a rendu hommage à ses copains, bien conscient que défendre sur un monstre comme Jokic est avant tout un travail collectif.

Même son de cloche du côté du coach d’Oklahoma City Mark Daigneault, qui a encensé Caruso tout en soulignant les très bonnes aides réalisées par le reste de l’équipe.

“Le gros volume (des possessions de Caruso sur Jokic, ndlr.) est le résultat de son efficacité. C’était une priorité aujourd’hui et il a fait un travail incroyable. Mais si vous mettez un arrière de 1m96 sur un joueur comme lui, vous avez besoin d’une aide et d’une pression constantes sur les passes, et tout cela fonctionne ensemble. Il a donc fait un effort incroyable sur le plan individuel, mais il faut une défense collective pour que cela ait un effet, et les gars ont très bien exécuté cela.”

Avec 16 interceptions, 22 pertes de balle provoquées et 39 points marqués sur turnovers, Alex Caruso et ses copains ont été diaboliques en défense lors du Game 7. Comme tant de fois cette saison…

