Malgré une blessure aux ischios qui demande plusieurs semaines de récupération, Aaron Gordon a serré les dents pour jouer le Game 7 hier à Oklahoma City. Néanmoins, il était clairement limité, et les Nuggets ont fini par craquer. Pour AG, les blessures jouent malheureusement un rôle important en Playoffs à cause – entre autres – du manque de repos.

Il y a quelques jours, après la blessure de Jayson Tatum, on écrivait un gros dossier avec comme thème principal la question suivante : faut-il réduire le nombre de matchs en NBA pour limiter les blessures ?

Dans ce dossier, on avait notamment mentionné la possibilité d’ajouter des jours de repos entre les rencontres de Playoffs pour essayer de contrer l’accumulation de pépins physiques. Hier, en conférence de presse d’après-match, c’est exactement ce qu’a demandé Aaron Gordon à la NBA.

“La santé compte beaucoup (dans les résultats). J’apprécierais énormément d’avoir deux jours d’écart entre les matchs de Playoffs, au lieu de jouer un jour sur deux. Peu importe si la série dure sept matchs. J’ai bien conscience que si vous terminez votre série tôt, que vous êtes premier, vous obtenez des jours de repos. Mais je pense qu’avoir deux jours, pour voyager et récupérer, au lieu d’un seul, cela améliorait beaucoup le produit NBA. Le niveau de jeu serait plus élevé, et on aurait probablement moins de blowouts.”

Les Nuggets ont joué une série de sept matchs au premier tour des Playoffs, puis une seconde face au Thunder. Si Denver et Oklahoma City ont eu deux jours d’écart entre le Game 6 et le Game 7, les Nuggets ont fini par exploser de fatigue (défaite 125-93) et Aaron Gordon a terminé sur une jambe.

Pour info : les deux Finales de Conférence se joueront chacune un jour sur deux, même lorsqu’elles changent de villes.

Blessures, load management, repos, calendrier, nombre de matchs… tout cela va ensemble, et Adam Silver devra vraiment se pencher plus précisément sur le dossier ces prochains temps.

